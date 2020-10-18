Прионежская сетевая компания предупреждает о кратковременных отключениях электроэнергии в районах Карелии 

В республике продолжаются неотложные ремонты на электрических сетях, направленные на повышение надежности энергоснабжения потребителей.

Как пояснили в компании, временные отключения связаны также с присоединением к сетям вновь построенных линий электропередачи и с технологическим присоединением новых потребителей. АО "ПСК" приносит извинения жителям республики за временные неудобства.

Временные отключения с 18 по 24 октября возможны:

Кемский муниципальный район:

- 19 октября с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улица Каменева (дома 12-20), переулок Совхозный (дома 5-18), здание котельной № 2.

- 19 октября с 9.00 до 12.00. Поселок Баб-Губа: улицы Болотная, Школьная, Первомайская (дом 13), Заречная (дома 1, 3, 11-14).

- 19 октября с 13.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Энергетиков (дома 11, 21), Гидростроителей (дома 9-А, 11-А, 13-А, 13-Б, 15-А, 21, 23. Здания пожарной охраны, телевышки; поселок Кривой порог: улица Кольцевая (дома 10-А, 11, 13).

- 20 октября с 9.00 до 18.00. Поселок Баб-Губа: улицы Набережная (дома 1-9, 10-А, 11-А, 14-17), Первомайская (дома 6-А, 11, 14), здания гостиницы "Кемский берег", "Почты России"; поселок Рабочеостровск: улица Юбилейная (дома 2, 3. 3-А), здание детского сада "Ёлочка".

- 21 октября с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Загородная, Поморская, Подужемская, здания ветлечебницы, аэрологической станции, авиапредприятия; поселок Баб-Губа: улицы Ручьевая, 2-й Пятилетки; поселок Авнепорог: улица Советская (дома 1, 1-А, 1-Б, 3, 3-А, 3-Б, 5).

- 22 октября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дом 46); поселок Кривой Порог: улицы Советская, Школьная, Набережная.

Кондопожский муниципальный район:

- 19 и 20 октября с 9.00 до 16.00. Деревня Эльмус.

- 20 октября с 9.00 до 11.30. Город Кондопога: улицы Октябрьская, Пролетарская, Заводская, Максима Горького, переулок Октябрьский.

- 20 октября с 13.30 до 14.30. Город Кондопога: улица Советов, Октябрьское шоссе.

- 20 октября с 15.00 до 15.30. Город Кондопога: улицы Максима Горького, Заводская, Школьная.

- 21 октября с 9.00 до 14.00. Город Кондопога: улицы Петрозаводская, Лесная, Школьная.

- 22 октября с 10.00 до 12.00. Город Кондопога: улицы Нигозерская, Карельская, переулок Нигозерский.

Лоухский муниципальный район:

- 23 октября с 10.00 до 17.00. Поселок Амбарный.

Медвежьегорский муниципальный район:

- 20 октября с 9.00 до 12.00. Город Медвежьегорск: улица Дзержинского (дома 19, 19-2).

- 22 октября с 10.00 до 16.00. Поселки Паданы, Евгора, Чёбино, Падун, Маслозеро, Венгигора, Шалговаара, Сяргозеро, Ахвенламби, Юккогуба, Сондолы, Сельги, Погост, Терманы, Сеясярви (здание мачтопропиточного завода).

Муезерский муниципальный район:

- 20 октября с 10.00 до 12.00. Поселок Лендеры: улицы Северная, Молодежная.

- 21 октября с 12.00 до 15.00. Поселок Ондозеро: улицы Рабочая (дома 1, 5-34), Набережная, Озерная, Краснофлотская (дома 10-20), здания ФАПа, "Почты России", библиотеки, вышки сотовой связи.

Костомукшский городской округ:

- 19 октября с 9.00 до 12.00. Город Костомукша: улицы Ленина (дома 3, 5), бульвар Лазарева (дом 3), здания гостиницы "Хозяюшка", магазина "Орхидея", городского суда, ТК "Адмирал".

- 20 октября с 10.00 до 13.00. Деревня Вокнаволок: улица Кириллова (частично), набережная реки Кюрелянйоки.

- 22 октября с 10.00 до 16.00. Город Костомукша: улица Сосновая (частично).

Олонецкий национальный район:

- С 18 по 24 октября с 9.00 до 17.00. Деревни Нинисельга, Тигвера.

- 19 октября с 9.00 до 12.00 Деревня Нурмойла: улица Ладожская.

- 19 октября с 13.30 до 16.00. Город Олонец: улицы Ленина (дома 36-50), Никитская, Цветочная, Брендоева, переулки Ладожский, Строительный (дома 2-5).

- 20 октября с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Ленина (дома 36-50), Никитская, Цветочная, Брендоева, Железнодорожная (дома 1, 2, 22, 23-А, 23-Б, 23-В), Пролетарская (дом 20-А), Студитова, Карла Либкнехта (дома 36-56), переулки Ладожский, Строительный (дома 2-5), Кирпичный, Больничный.

- 21 октября с 9.00 до 11.30. Деревня Ковера: улица 60-летия Великого Октября (дом 26).

- 22 октября с 13.00 до 16.30. Город Олонец: улицы Володарского (дома 36, 37, 39, 43, 43-А, 45, 47, 49), Совхозная, Мичурина (дома 8-27), Егорова (дома 17-45), Судалица (дома 1, 3, 5), Солнечная (дом 1).

- 23 октября с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Карла Либкнехта (дома 20-31-А), переулок Коммунальный.

Прионежский муниципальный район:

- 19 октября с 9.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Онежская (частично), Заводская, Лесная; деревня Косалма (частично); деревня Нижние Виданы: улица Гористая; деревня Вилла-Гора.

- С 19 по 23 октября с 9.00 до 16.00. Деревня Косалма (частично).

- 20 октября с 9.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Заречная, Октябрьская, Шоссейная (частично), Калинина, Новореченская (частично), переулки Виданский, Зеленый, здание магазина "Пятерочка"; поселок Чална: улица Хвойная; село Деревянное: улицы Онежская, Сосновая, Пионерский переулок.

- 21 октября с 9.00 до 16.00. Поселок Деревянка: улицы Поселковая (частично), Советская, Новинка (частично), Заречная, Посадочная, Кирпичная, Почтовая, Молодежная, Ручейный переулок; поселок Шуя (частично).

- С 21 по 23 октября с 9.00 до 16.00. Деревня Кутижма.

- 22 октября с 9.00 до 16.00. Деревня Верхний Бесовец: улица Верхняя, садовые товарищества "Нептун", "Фонтан", "Щит", "Контакт", "Садовод севера", "Бесовецкий"; деревня Орзега (частично); станция Шуйская: Кондопожское шоссе (частично); местечко Падозеро.

- 23 октября с 10.00 до 16.00. Деревня Верхний Бесовец (частично); местечки Лучевое, Лучевое-1, Кончезеро; село Деревянное: улица Пионерская.

Сегежский муниципальный район:

- С 19 по 23 октября с 9.00 до 17.00. Поселки Табой Порог, Попов Порог, Кяргозеро.

- 20 октября с 9.00 до 16.00. Садовое товарищество "Юлгуба".

- 21 октября с 9.30 до 15.30. Поселок Кяргозеро: улицы Северная, Школьная.

- 21 октября с 10.00 до 12.00. Поселок Кочкома: улицы Центральная, Гористая, Лесная.

- 22 октября с 9.00 до 13.00. Город Сегежа: улицы Первомайская, Приозерная (дома 5А – 13).

- 23 октября с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улицы Пушкина, Озерная, Нагорная.