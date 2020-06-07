Прионежская сетевая компания предупреждает потребителей о возможных отключениях электроэнергии

АО "ПСК" продолжает проводить неотложные работы по подготовке энергообъектов к работе в зимний сезон 2020 – 2021 годов в районах Карелии.

В Прионежской сетевой компании отметили, что "работы проводятся для повышения надежности энергоснабжения потребителей. Неотложные ремонты ЛЭП и других объектов электроэнергетики помогут значительно повысить качество подачи электроэнергии".

Энергетики просят отнестись к временным неудобствам с пониманием.

В компании также сообщили, что с 12 по 14 июня ремонты в электрических сетях производиться не будут за исключением ликвидаций возможных ЧС.

С 8 по 11 июня возможны временные отключения:

Медвежьегорский муниципальный район:

- 8 июня с 9.30 до 11.30. Город Медвежьегорск: улицы Копейкина, Калинина, Октябрьская, Заречная, Парамонова.

- 8 июня с 10.30 до 12.00. Деревня Челмужи.

- 9 июня с 9.00 до 15.00. Город Медвежьегорск: улицы Западная, Верхняя, Нижняя.

- С 9 по 16 июня (кроме выходных) с 9.00 до 16.00. Деревни Сельги, Погост, Гумарино.

- С 9 по 28 июня (кроме выходных) с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00: поселки Возрицы, Волозеро, деревня Тихвин Бор.

- 9 июня с 9.00 до 15.00. Город Медвежьегорск: улицы Верхняя, Нижняя Западная (пилорама, гаражи).

- 9 июня с 00.00 до 1.00. Город Медвежьегорск: улицы Верхняя (дома 7-А, 11-А, 32, 32- А, 34, 36, 38, 39, 41, 41 –А, 45,47-А), Дорожников (дома 1, 2, 3, 5, 9, 14,15, 16, 17, 18, 19), Октябрьская (дома 39- А,41).

Сортавальский муниципальный район:

- 9 июня с 8.00 до 17.00. Город Сортавала: водозабор; поселок Кирьявалахти ("Дом композиторов").

Калевальский национальный район:

- С 8 по 11 июня с 23.00 до 05.00. Поселок Калевала: улицы Вяйнемейнена, Михеевой.

- с 9 по 11 июня с 9.00 до 11.00. Поселок Боровой (частично).

Лоухский муниципальный район:

- 9 и 10 июня с 10.30 до 15.00. Поселок Малиновая Варакка.

Прионежский муниципальный район:

- С 9 по 10 июня с 20.00 до 06.00. Местечки Лососинное, Новое Лососинное, деревни Машезеро, Шапшезеро.

Кондопожский муниципальный район:

- 8 июня с 8.00 до 17.00. Город Кондопога: улицы Бумажников (дома 6, 14, 44, 46, 48).

9 июня с 8.00 до 17.00. Город Кондопога: улицы Коммунальная (дома 4, 43), Комсомольская (дом 5 –А), Максима Горького (дом 18), Бумажников (дом 8), Калинина (дом 11-А).

- 10 июня с 8.00 до 17.00. Город Кондопога: Октябрьское шоссе (дома 41, 43), Заводская (дом 23-А), проспект Калинина (дом 46).

- 9 и 10 июня с 10.00 до 14.00. Город Кондопога: улица Рябиновая.

- 11 июня с 8.00 до 17.00. Город Кондопога: Октябрьское шоссе (дома 7, 23, 55, 63).

- 12 июня с 8.00 до 17.00. Город Кондопога: шоссе Октябрьское (дома 81-А, 97), Парковая (дома 3, 9), Пролетарская (дом 10).

Кемский муниципальный район:

- 9 июня с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Полярная (дом 4), Кирова (дома 3, 10), Мосорина (дома 1, 5).

- 9 июня с 9.00 до 16.30. Город Кемь: улицы Гидростроителей (дома 9-А, 13 – А), Каменева (дома 16, 16-А, 18, 18-А).

- 10 июня с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улица Полярная (дома 14, 15, гостиница "Кемпинг".

- 11 июня с 10.00 до 11.30. Город Кемь: улица Гидростроителей (дома 9-А,11-А,13- А,13- Б,15- А ,23).

Олонецкий национальный район:

- 8 и 9 июня с 9.00 до 19.00. Город Олонец: улицы Октябрьская (дома 1, 1-А,1- Б, 2, 3, Пролетарская (дома 2, 5, 7, 9, 13,15), Титова (дома с 1 по 20-й), Будённого (дома 1, 18,19), Карла Либкнехта (дома с 1 –го по 19-й), переулок Железнодорожный (дома с 3 по 8-й).

- 9 июня с 10.00 до 17.00. Поселок Векрхний Олонец (Черная Речка).

- 10 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Ильинский (частично).

- 11 июня с 9.00 до 11.00. Поселок Нурмойла: улица Озерная.

Костомукшский городской округ:

- 8 июня с 9.30 до 12.00. Город Костомуша: улица Возрождения.

- 9 и 10 июня с 10.00 до 16.00. МАПП "Люття", КРП "Тыловой", пограничная застава, СОТ "Родник", станция Кивиярви ОАО "РЖД", АЗС "Роснефть", СНТ "Шариярви", "Радуга", "Ниемиярви" "Норд".

- 10 июня с 9.30 до 12.00. Город Костомукша: КНС – 1, КНС -2.

Кемский муниципальный район:

- С 8 по 10 июня с 9.00 до 17.00. Поселок Панозеро; поселок Кривой Порог: улица Индустриальная (почта, школа, телевышка); поселок Бабгуба: улицы Сенная, Набережная.

- 9 июня с 10.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Некрасова, Бланки; поселок Бабгуба: улица Старая Тушкатурка.

- 10 и 11 июня с 9.00 до 16.00. Поселок Кривой Порог: улица Кольцевая (дом 9), ИП Масаян.

Прионежский муниципальный район:

- С 8 по 10 июня с 9.00 до 16.30. Деревня Виданы: улицы Совхозная, Школьная, Красный Бор, Крупской, Антушевского, Гуркина (последняя частично); деревня Бесовец: улицы Солнечная, Луговая.

- 9 и 10 июня с 9.00 до 16.00. Село Деревянное, улицы Лесная, Молодежная, Березовая, Новоселов.

- 10 июня с 9.00 до 16.00. Местечко Заозерье: улицы Родниковая, Наволокская; местечко Сайнаволок.

Питкяранский муниципальный район:

- 8 и 9 июня с 9.00 до 17.00. Город Питкяранта: улицы Ленина (дома 15, 17,19, 21, 23, 25, 27), Гоголя (дома 12, 13, 14, 19, 21), Привокзальная (дома 15, 17, 19), Рудакова (дома 1, 2, 4); поселок Харлу: улицы Горького, Восточная, Горный Хутор, Главное шоссе (частично).

- 10 и 11 июня с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. Город Питкяранта: улицы Победы (дома 1, 2, 4, 5), Гоголя (дома 3, 5), Горького (дома 2, 4, 6, 8, 18), Калинина (дом 21), Ленина (дом 42), Пушкина (дома с 8-го по 12-й); поселок Харлу: улицы Горького, Восточная, Горный Хутор, Главное Шоссе (все частично).

Лахденпохский муниципальный район:

- 9 и 10 июня с 9.00 до 16.00. Город Лахденпохья: улица Северная.

Петрозаводский городской округ:

- С 8 по 10 июня с 9.00 до 16.00. Город Петрозаводск: улицы Черняховского, Фрунзе, Правды, проспект Первомайский, переулок Студенческий (все частично).