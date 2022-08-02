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Прионежская сетевая компания предупредила об отключениях электроэнергии с связи с плановыми ремонтами

Новости. Общество
11:07, 08 Августа 2022
фото: АО «ПСК»

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АО «ПСК» продолжает готовить ЛЭП и подстанции к предстоящей зиме.

Временные отключения электроэнергии с 8 по 14 августа возможны:

Калевальский национальный район:

— 8 и 9 августа с 9.00 до 15.00. Поселок Боровой: улица Гористая (дома 18, 16, 16-А, 14, 14-А).

— 10 и 11 августа с 9.00 до 15.00. Поселок Боровой: улица Железнодорожная (дома 18, 16, 16-А). Здания «Почты России», насосной станции.

— 10 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Луусалми.

— 11 августа с 13.00 до 16.00. Поселок Кепа.

— 12 августа с 9.00 до 15.00. Поселок Боровой: улица Надежды (дом 1), переулок Гостиный (дом 1, 3, 5, 7).

Кемский муниципальный район:

— 8 августа с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Советская, Павлика Морозова, Красноармейская, Вицупа, Морская (дом 1).

— С 8 по 12 августа с 23.00 до 6.00. Поселок Кривой Порог: улица Индустриальная.

— 9 августа с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улица Ленина (дома 45-83).

— 10 августа с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Большой Пудас, Мельничная, Малышева (дом 3).

— 11 августа с 23.00 до 6.00. Поселок Кривой Порог: улицы Кольцевая, Подужемская, Белопорожская; поселок Авнепорог.

— 12 августа с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улица Гидростроителей (дом 1-А), вышка сотовой связи «МТС».

Кондопожский муниципальный район:

— 8 августа с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: магазин «Конторг».

— 8 и 9 августа с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: Сандальская набережная.

— 9 августа с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улицы Рябиновая, Ольховая, Сосновая.

— 10 августа с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Строительная (дома 11, 13).

— 11 и 12 августа с 10.00 до 15.00. Поселок Гирвас: улица Петрова.

Костомукшский городской округ:

— С 9 по 11 августа с 10.00 до 16.00. Город Костомукша: ГСК «Тепличный», здание ДРСУ, гаражи КОС-3, здания КНС и РТРС.

— 12 августа с 10.00 до 16.00. Город Костомукша: здания КОС, ООО «Агрокос».

Лоухский муниципальный район:

— 9 августа с 13.00 до 18.00. Поселки Новый Софпорог, Софпорог, Тунгозеро, Пяозерский.

— 10 августа с 13.00 до 16.00. Поселки Малиновая Варакка, Хетоламбино.

— С 10 по 12 августа с 11.00 до 15.00. Поселок Сосновый: улица Набережная.

— С 9 по 14 августа с 8.00 до 9.00 и с 15.00 до 17.00. Поселок Сосновый: улица Набережная.

Медвежьегорский муниципальный район:

— 8 августа с 9.00 до 10.00. Город Медвежьегорск: улицы Северная, Урицкого. Здание ветеринарной станции.

— 8 августа с 9.00 до 17.00. Деревня Сяргозеро. Форелевое хозяйство в окрестностях деревни Сяргозеро.

— 8 августа с 10.30 до 13.00. Город Медвежьегорск: улицы Озерная, Калинина, Мира.

— 9 августа с 10.00 до 16.00. Деревня Немино.

— 9 и 11 августа с 10.00 до 17.00 и с 16.00 до 17.00. Поселки Челмужи, Возрицы, Волозеро, Тихвин Бор, Огорелыши, Сергиево. Деревни Данилово, Немино.

— С 9 по 14 августа с 9.00 до 10.00. Поселок Повенец: улицы Петрозаводская, Копейкина, Новая, Титова. Здание ФБУ «Администрация Беломорканал». Потребители будут получать электроэнергию от передвижной дизельэлектростанции.

— 10 и 12 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Сергиево: улицы Центральная (дома 28-49), Гагарина (дом 1), Лесная (дома 5, 6, 7), Переулок Цветочный (дом 6).

— 11 августа с 10.00 до 13.00. Поселки Огорелыши, Данилово.

— 11 августа с 10.00 до 17.00. Поселок Сергиево.

— 12 августа с 10.00 до 15.00. Деревня Ахвенламби.

Олонецкий национальный район:

— 8 августа с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улица Октябрьская (дома 3-А — 11), Школьная (дом 35). Здания гаражей районной администрации, МЧС, ГБУ РК Олонецкого района.

— 8 августа с 13.30 до 16.00. Город Олонец: улицы Сортавальская, Молодёжная. Переулки Молодёжный, Ягодный.

— С 8 по 12 августа с 16.00 до 17.00. Поселок Ильинский: улицы Мошкина (дома 1, 8-А, 10-А, 10-В, 11-18, 23-27), переулок Станционный (дома 4-10). Здания ж/д станции Ильинская, насосной станции.

— 9 августа с 10.00 до 12.00. Поселок Видлица: улицы Новая, Десанта (дом 6-А). Здание магазина «Спутник».

— 9 и 10 августа с 9.00 до 16.00. Поселок Устье Видлицы: улица Песочная.

Прионежский муниципальный район:

— 8 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Верховье: СТ «Верховье- 2».

— 8 и 9 августа с 10.00 до 15.00. Поселок Ладва: улица Советская (дома 66-103). Здание детского сада «Родничок».

— 9 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Деревянка: здание МОУ ДОД «ДЮСШ-7».

— 8 и 9 августа с 10.00 до 15.00. Поселок Деревянка: улицы Кирпичная, Гористая, Поселковая, Советская, Посадочная, Молодежная. Филиал «РТРС» РТПЦ Республики Карелия».   

— С 8 по 12 августа с 9.00 до 17.00. Окрестности станции Орзега: СНТ «Березка-2», «Виктория», «Елочка», «Ветерок», «Светофор», «Озерки», «Строитель», «Мелодия». Местечко Елчезеро.

— С 8 по 14 августа с 9.00 до 16.00. Деревня Бесовец: ПМУСП «Мемориал», кладбище.

— 10 и 11 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Советская, Речная, Ивинская.

— 11 и 12 августа с 10.00 до 16.00 (кратковременные отключения): станция Шуйская, деревня Шуйская Чупа, местечко Лучевое.

Пряжинский муниципальный район:

— 8 августа с 13.00 до 16.00. Окрестности поселка Чална: СНТ «Порожки».

— С 8 по 14 августа с 9.00 до 16.00. Поселок Чална (частично).

— 12 августа с 10.00 до 14.00. Деревня Падозеро (дома 1-8).

— 12 августа с 13.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Новореченская, Заречная. Переулки Зеленый, Юбилейный.

Петрозаводский городской округ:

— 8 и 9 августа с 10.00 до 15.00. Город Петрозаводск: улица Птицефабрика. Переулок Рядовой. Здание детского сада № 25.

— 9 августа с 10.00 до 13.00. Город Петрозаводск: Южная промзона, здание ГКУ РК «Прионежское центральное лесничество».

— 9 августа с 13.00 до 16.00. Здание АЗС-5 «Петро-ойл».

— 10 и 11 августа с 10.00 до 16.00. Местечко Зимник, местечко Бараний Берег, местечко Лазурный берег.

Сегежский муниципальный район:

— С 8 по 11 августа с 9.00 до 16.00. Поселок Кочкома: улицы Центральная, Гористая.

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