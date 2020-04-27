Прионежская сетевая компания прекращает плановые ремонтные работы в майские праздники

Приказом генерального директора АО "ПСК" с 30 апреля по 12 мая запрещено производство плановых ремонтов на энергообъектах в зоне ответственности предприятия.

"Это сделано для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей и своевременного принятия мер в случае технологических нарушений в электрических сетях", – уточнили в компании.

На время предстоящих выходных и праздничных дней на энергообъектах запрещены переключения, за исключением аварийных. Проверено наличие инструментов и материалов для проведения аварийно-восстановительных работ в случае СП в электросетях и готовность автотранспортной и специальной техники.

На всех электросетевых участках Прионежской сетевой компании организовано круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад. Проверены резервные источники питания – дизельгенераторы – и их готовность к транспортировке при возникновении ЧП.