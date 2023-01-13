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Прионежская сетевая компания продолжает проводить плановые ремонтные работы на энергообъектах в районах Карелии

Новости. Общество
10:11, 16 Января 2023
фото: © АО «ПСК»

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Ремонты ЛЭП и трансформаторных подстанций проводятся в соответствии с согласованными с муниципальными властями графиками.

Неотложные ремонтные работы на ЛЭП и подстанциях невозможно вести без временных отключений потребителей, напоминают в АО «ПСК». Энергетики приносят извинения потребителям за доставленные неудобства.

Кратковременные отключения электроэнергии с 16 по 22 января возможны:

Пряжинский национальный район:

— С 16 по 22 января с 9.00 до 17.00. Поселок Чална: улицы Дружинина, Березовая, Сущевича, Новая, Северная, Цветочная, Кленовая, Светлая, Хвойная, Дружинина, Комсомольская, Школьная, Железнодорожная, Лесная; местечко Падозеро (28, 33 км).

Прионежский муниципальный район:

— С 16 по 22 января с 9.00 до 17.00. Местечки Намоево, Сургуба, Ринда, Порожки.    

— С 16 по 20 января с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Набережная (частично), Лесная (частично); поселок Ладва: улицы Полевая, Комсомольская (дома 39-62, 112-164), Пролетарская (дома 6-19). Переулок Северный.

Петрозаводский городской округ:

— 17 января с 10.00 до 14.00. Город Петрозаводск: микрорайон «Древлянка-6», стройплощадка ООО «Стройинвест КСМ Специализированный застройщик».

Сегежский муниципальный район:

— С 16 по 22 января с 9.00 до 17.00. Поселок Кяргозеро; СОТы «Смородина», «Радуга», СНТ «Светлый».

— С 16 по 22 января с 13.00 до 17.00. Поселки Лососий Порог, Кяргозеро.

— 17 января с 9.30 до 13.00. Город Сегежа: улица Лесная (дом 10).

— 17 января с 11.00 до 13.00. Поселок Пертозеро.

— 17 января с 13.00 до 16.00. Город Сегежа: улица Птицефабрика (дом 5).

— 18 января с 13.00 до 16.00. Город Сегежа: улица Ленина (дом 25).

Кондопожский муниципальный район:

— 16 января с 10.00 до 12.00. Город Кондопога: Сандальская набережная (частично).

— 17 января с 10.00 до 14.00. Город Кондопога: Нигозерская набережная.

— 18 января с 10.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Кондопожская; Новинское поселение: СОТы «Заря», «Надежда».

— 19 января с 10.00 до 15.00. Поселок Гирвас: улицы Красная, Западная, Восточная, Чапаева.

Калевальский национальный район:

— 16 января с 14.00 до 15.00. Поселок Новое Юшкозеро.

— 17 января с 10.00 до 11.00. Поселок Боровой.

— 19 января с 12.00 до 16.00. Поселок Луусалми.

Медвежьегорский муниципальный район:

— 17 января с 9.30 до 10.30. Город Медвежьегорск: улицы Карла Маркса, Советская, Артемьева.

Муезерский муниципальный район:

— С 16 по 20 января с 10.00 до 16.00. Поселок Муезерский: улица Гагарина.

Сортавальский муниципальный район:

— 19 января с 10.00 до 16.00. Поселок Маткаселькя.

Кемский муниципальный район:

— 16 января с 13.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Строителей, Машинистов (дома 32, 34-75, 77-111).

— 17 января с 9.30 до 16.00. Город Кемь: улицы Ленина (дома 4-45), Бланки (дом 2), Слободская (дома 1, 3).

— 18 января с 9.30 до 15.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Портовая, Набережная (дом 12).

— 19 января с 9.30 до 16.00. Город Кемь: улицы Верховье, Мельничная (дома 27, 35, 37, 38, 39).

Питкярантский муниципальный район:

— 17 и 18 января с 9.30 до 16.00. Город Питкяранта: улица Ленина (дома 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 179, 180, 181, 185).

— 20 января с 9.30 до 16.00. Поселок Юляристиойя.

Олонецкий национальный район:

— 16 января с 9.00 до 10.00. Город Олонец: переулок Кирпичный (частично).

— 16 января с 13.30 до 16.30. Город Олонец: улицы Буденного (дома 2-39), Луначарского (дома 20-24). Переулок Буденного.

— 17 января с 10.00 до 15.00. Город Олонец: улицы Звездиной (дома 13-25), Володарского (дома 14-А, 16), Чкалова (дома 25-39). Переулок Егорова (дома 11-15).

— 18 января с 13.30 до 16.30. Город Олонец: улицы Ленина (дома 1-6), Свирских Дивизий (дома 2, 2-А, 3, 4).

— 19 января с 9.00 до 9.30. Город Олонец: улицы Комсомольская, Набережная, Заречная, Школьная (дома 1-10). Переулок Набережный.

— 19 января с 9.00 до 13.00. Деревня Нурмолицы (частично).

— 19 января с 14.00 до 14.30. Поселок Ильинский: улицы Сосновый бор, Украинская (дома 38-49), Октябрьская (дом 22), Старозаводская, Леселидзе (дома 110-А, 111). Здание ФАПа.

— 20 января с 10.00 до 11.00. Поселок Ильинский: улица Первомайская (дом 19).

— 20 января с 14.00 до 16.30. Деревня Тукса: улица Юбилейная (дом 16).

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