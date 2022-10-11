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Прионежская сетевая компания продолжает работы по повышению надежности энергоснабжения потребителей

Новости. Общество
10:44, 17 Октября 2022
фото: © АО «ПСК»

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Плановые ремонты энергообъектов идут в районах республики в соответствии с Ремонтной программой на 2022 год, утвержденной Правительством региона

Энергетики предупреждают, что на время проведения ремонтных работ возможны временные отключения потребителей от электроэнергии.

Временные отключения с 17 по 23 октября возможны:

Калевальский национальный район:

— 17 октября с 9.30 до 12.00. Поселок Калевала: хутор Ухтинский.

Кондопожский муниципальный район:

— 17 октября с 9.00 до 9.30. Город Кондопога: улицы Парковая (дома 8, 9, 11). Калинина (дом 11-А), Бумажников (дома 12-А, 12, 14, 14: корпуса (1-4).

— 17 и 18 октября с 10.00 до 15.00. Поселок Гирвас: улицы Чапаева, Восточная, красная, Западная.

— 17 и 18 октября с 10.00 до 16.00. Местечко Лучевое: «Лучевое-1».

— 18 октября с 10.00 до 12.00. Поселок Гирвас: улица Школьная.

— 20 октября с 10.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Приканальная.

— 21 октября с 9.00 до 14.00. Город Кондопога: здание ООО «Русское море».

— 21 октября с 13.30 до 16.00. Город Кондопога: улицы Комсомольская (дома 18, 22, 27, 29), Приканальная.

Прионежский муниципальный район:

— С 17 по 21 октября с 10.00 до 16.00. Деревня Орзега (частично).

— 17 и 21 октября с 10.00 до 16.00. Деревня Косалма: турбаза «Косалма».

— 18 октября с 10.00 до 13.00. Деревня Бесовец: СНТ «Щит», «Фонтан», «Нептун», «Контакт».

— 18 октября с 9.00 до 17.00. Местечки Сургуба, Ринда, Намоево.

— С 18 по 20 октября с 9.00 до 17.00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Молодежная, Северная, Лесная.

— 20 октября с 9.00 до 16.00. Поселок Деревянка: улицы Новинка, Мира. Переулки Школьный, Садовый.

— 20 и 21 октября с 9.00 до 16.00. Деревня Верховье: «Карельская деревня», СТ «Верховье-2».

— 21 и 24 октября с 10.00 до 16.00. Деревня Ужесельга: улицы Янтарная, Вознесенская, Малиновая, СНТ «Виктория» и «Нелукса». Здание ООО «НордКапитал».

Пряжинский национальный район:

— 18 октября с 9.00 до 17.00. Поселок Чална: улицы Школьная, Мира, Молодежная, Рябиновая, Тенистая, Радужная. Переулок Больничный.

— 19 октября с 9.00 до 17.00. Деревни Виданы, Верхние Виданы, Нижние Виданы.

Сегежский муниципальный район:

— 18 октября с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улица Лесокультурная.

Кемский муниципальный район:

— 17 октября с 9.00 до 17.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Строителей, Ручьевая, Заводская (дома 8, 9, 10, 11).

— 18 октября с 10.00 до 11.30. Город Кемь: улица Мосорина (дом 2).

— 18 октября с 13.30 до 15.30. Город Кемь: Пролетарский проспект (дом 46).

— 20 октября с 9.30 до 10.30. Город Кемь: улица Карельская (дома 4-24), Пролетарский проспект (дом 14).

— 20 октября с 13.30 до 15.00. Город Кемь: улица Энергетиков (дом 11).

— 20 октября с 15.00 до 16.30. Город Кемь: улица Энергетиков (дом 9).

— 21 октября с 10.00 до 12.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дом 40).

— 21 октября с 13.30 до 14.30. город Кемь: Пролетарский проспект (дом 44-А).

— 21 октября с 15.00 до 16.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 51, 53).

Лахденпохский муниципальный район:

— 18 октября с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Молодежная, Аркадия Маркова.

— 19 октября с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Северная, Лесная, Каменистая. Здания казначейства и магазина «Робинзон-1».

— 20 октября с 10.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улица Санаторная, Ленинградское шоссе. Переулок Мелиоративный. Железнодорожная станция Яккима.

— 21 октября с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: переулок Мелиоративный.

Олонецкий муниципальный район:

— 18 октября с 9.00 до 12.00. Город Олонец улицы Буденного (дома 2-39), Луначарского (дома 20-24). Переулок Буденного.

— 20 октября с 14.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Строительная, Ленина (дома 15-55), Петроградских Курсантов, Урицкого (дома 2-А, 4, 4-А, 6, 12, 13-А, 15-А, 26, 30, 30-А, 32), Ладожская, Егорова, Полевая, Звездиной, Инженерная, Свободы (дома 16-45), Володарского, Мичурина, Красноармейская, Чкалова, Никитская, Свирских Дивизий (дома 7-41), Заводская, Полевая, Цветочная, Брендоева, Карла Маркса (дома 13-50); деревня Судалица (дома 1, 3, 5), Совхозная (дома 1, 2-А, 6-А, 6-В). Переулок Красноармейский.

— 21 октября с 9.00 до 12.00. Деревня Рыпушкалицы: улицы Школьная, Лесная, Луговая, Садовая. Переулок Луговой.

— 21 октября с 13.30 до 15.00. Город Олонец: улицы Луначарского (дома 1-18), Октябрьская (дома 10, 11, 11-А).

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