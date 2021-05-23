Прионежская сетевая компания продолжает реализацию своей Ремонтной программы на 2021 год 

С 24 по 30 мая энергетики продолжат неотложные ремонты на энергообъектах.

«Планируемые работы по переоснащению и модернизации электрических сетей значительно повысят надежность энергоснабжения потребителей», — отмечают в АО «ПСК».

«Ремонтные работы в районах Карелии невозможно вести без временного отключения потребителей от электроэнергии», напоминают в компании и просят отнестись к временным неудобствам с пониманием.

С 24 по 30 мая временные отключения возможны:

Калевальский национальный район:

— 24 мая с 10.00 до 13.00. Поселок Новое Юшкозеро: улица Студенческая.

— С 25 по 27 мая с 14.00 до 17.00. Поселок Боровой: улица Школьная, переулок Горный, здания поселковой администрации, церкви.

— 27 мая с 9.00 до 11.00. Поселок Калевала: здание насосной станции.

— 28 мая с 10.00 до 13.00. Поселок Новое Юшкозеро: улица Студенческая.

Кемский муниципальный район:

— 24 мая с 9.00 до 12.00. Город Кемь: здание угольного склада.

— 24 и 28 мая с 9.00. до 12.00. Город Кемь: улица Вокзальная.

— С 25 по 28 мая с 11.00 до 17.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 40, 42, 44, 46, 50); поселок Панозеро.

— 26 мая с 9.00 до 12.00. Город Кемь: шоссе 1-го Мая (дома 46-62, 101, 103, 105, 109, 115).

Кондопожский муниципальный район:

— 25 мая с 10.00 до 13.00. Поселок Кяппесельга: улицы Пашкова, Советов.

— 25 и 26 мая с 10.00 до 16.00. Город Кондопога: здание православной церкви.

— 25 и 26 мая с 10.00 до 12.00. Город Кондопога: СОТы «Заря», «Надежда», «Ровкозеро».

— 27 мая с 9.30 до 16.00. Деревня Ватнаволок.

— 27 и 28 мая с 10.00 до 15.00. Деревня Койкары.

— 28 мая с 9.00 до 9.30. Город Кондопога: улица Пролетарская (дома 36-А, 38-А).

Костомукшский городской округ:

— 26 мая с 2.00 до 4.00. Город Костомукша: улицы Ленина (дома 16, 20, 21, 24, 30), Ленинградская (частично), Калевалы (частично), Радужная (частично), здания магазина «Старт», АЗС «Меркурий», автостоянка, Центра внешкольной работы.

Лоухский муниципальный район:

— 24 мая с 12.00 до 17.00 и 27 мая с 10.00 до 13.30. Поселок Тэдино.

— 24, 25, 27 и 28 мая с 10.00 до 16.00. Поселок Сосновый: улица 34-й километр.

— С 25 мая с 22.00 до 26 мая до 6.00, 27 мая с 22.00 до 28 мая до 6.00. Поселки Софпорог, Новый Софпорог, Тунгозеро, Пяозерский.

— 25 мая с 22.00 до 23.00, 26 мая с 5.00 до 6.00, 27 мая с 22.00 до 23.00. Поселки Кестеньга, Сосновый.

— 26 мая с 11.00 до 15.00. Поселок Энгозеро: улицы Школьная, Верхняя, Пионерская, Лесная (частично).

Муезерский муниципальный район:

— 24 — 29 мая с 9.00 до 18.00. Поселки: Лендеры (потребители будут получать электроэнергию от передвижной дизельэлектростанции), Мотко, Тумба.

Олонецкий национальный район:

— С 24 по 28 мая с 9.00 до 16.00. Поселок Ильинский: улицы Октябрьская, Комсомольская.

— 25 мая с 10.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Володарского (дома 25, 27, 29, 31, 33, 41), Мичурина (дома 1-9).

— 25 мая с 10.00 до 14.00. Поселок Интерпоселок (дома 6-56), Важеозерский православный монастырь.

— 25 мая с 13.30 до 15.00. Дачный поселок СНТ «Искра».

— 26 мая с 14.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Партизанская (дома 12-23), Школьная, Комсомольская, Садовая (дома 2-А, 3, 4, 5, 8, 10), Луначарского, Майская (дом 12-А), Лесная, Октябрьская (дома 3-А — 35), Новая, Ключевая, Буденного (дома 4 — 55), Зеленая, Набережная, Заречная, Интернациональная; здания районного отдела МВД РК, детского сада «Росинка», водонасосной станции.

Питкярантский муниципальный район:

— 25 мая с 10.00 до 11.00 и с 14.00 до 15.00. Поселок Ляскеля: улица Комсомольская, здание АЗС; поселок Хийденсельга: улицы Зеречная, Ладожская, здания детского сада, ФАПа.

— С 26 по 28 мая с 10.00 до 15.00. Поселок Хийденсельга: улицы Ладожская (дома 1-11), Ладожская (дом 4), здания детского сада, котельной.

Прионежский муниципальный район:

— С 24 по 28 мая с 9.00 до 16.00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Молодежная (частично), Лесная, Северная, здания больницы, дома культуры; село Деревянное: улицы Новоселов, Молодежная.

— С 24 по 26 мая с 9.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Городская, Пролетарская (дома 1 — 5).

— С 24 по 25 мая с 9.00 до 16.00. Станция Шуйская: Кондопожское шоссе, Петровское шоссе, улица Сосновая, здание детского сада «Боровичок».

— 24 мая с 10.00 до 16.00. Деревни: Царевичи, Косалма.

— С 24 по 28 мая с 11.00 до 16.00. Поселок Пай: улицы Диспетчерская, Строителей, здание водонасосной станции.

— 25 мая с 10.00 до 13.00. Деревня Косалма: комплекс зданий турбазы.

— 25 мая с 13.00 до 16.00. Поселок Косалма: здание Республиканской психоневрологической больницы.

— 26 мая с 10.00 до 16.00. Местечко Бараний Берег.

— 26 мая с 9.00 до 17.00 Поселок Ладва-Ветка: улицы Заречная, Набережная, Горная.

— С 27 по 30 мая с 10.00 до 17.00. Деревня Ужесельга: СНТ «Белые Ключи», здания ООО «Вода Карелии».

— 27 и 28 мая с 9.00 до 16.00. Станция Шуйская: улица Привокзальная; СНТ «Паломиес».

— 27 мая с 10.00 до 13.00. Деревня Верхний Бесовец: СНТ «Раздолье».

— 27 мая с 14.00 до 16.00. Деревня Верхний Бесовец: СНТ «Березка».

— 27 мая с 16.00 до 19.00. Деревня Педасельга: ООО «Орзенский Бор».

Пряжинский муниципальный район:

— С 24 по 30 мая с 10.00 до 16.00. Местечко Падозеро: Новый переулок, СНТ «Падозеро 28 км», СНТ «Падозеро 33 км», СОТ «Надежда».

Сегежский муниципальный район:

— 26 мая с 10.00 до 14.00. Город Сегежа: район Птицефабрики.

— 28 мая с 10.00 до 16.00. Поселок Кяргозеро.

— 28 мая с 10.00 до 16.00. Поселок Попов Порог: улицы Кирова, Школьная, Новая, Строительная, Коммунистическая, Пионерская, Коммунальная, здания школы, поселкового совета, «Почты России».

Сортавальский муниципальный район:

— 26 мая с 10.00 до 17.00. Город Сортавала: улицы Большая Боровая, Малая Боровая, Холмистая.