Приостановлена выдача льготных автокредитов

Минпромторг не намерен возобновлять действие программы льготного автокредитования в августе, отозвав выделенные банкам лимиты финансирования.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их сведениям, ранее в ведомстве рассчитывали запустить программу в августе, для чего было выделено 5 млрд руб. Источники издания сообщают, что не имеют подтверждения, что программа будет запущена позднее. В Минпромторге, по словам собеседников газеты, на данный момент анализируют целесообразность возобновления льготного кредитования в принципе.

О причинах такого решения читайте в интернет-газете «Вести Карелии».