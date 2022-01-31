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Припаркованные машины мешают устранить течь у детской больницы Петрозаводска

Новости. Общество
15:01, 01 Февраля 2022
фото: © Яндекс.Карты

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ЕДДС Петрозаводска просит убрать три припаркованных автомобиля на улице Кирова,21, которые мешают устранению аварии.

В паблике ЕДДС Петрозаводска сообщается, что от здания городской детской больницы, расположенного по улице Кирова, 21, необходимо убрать три автомобиля, мешающие устранению коммунальной аварии.

«Устранению течи канализации мешают припаркованные машины: „Шкода“, гос. номер М 920 УВ регион 10; „Лада“, гос. номер К 865 РО регион 10; „Рено“, гос. номер К 247 МР регион 10, — сообщила ЕДДС. — Убедительная просьба ко всем, кто знает владельцев автомобилей, обратиться к ним с просьбой переставить автомобили».

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