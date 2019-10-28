Приставы арестовали у петрозаводчанина иномарку за долг в 7 млн рублей

Совместный рейд судебных приставов и сотрудников Комплексного расчетного центра прошел на Древлянке и Перевалке 8 октября, сообщили в управлении.

В результате рейда судебные приставы отработали несколько десятков исполнительных производств, на имущество должников были наложены аресты.

У двух должников судебные приставы арестовали автомобили Pontiak и Ford, имущество было изъято. У одного должника задолженность за услуги ЖКХ составляет более 200 тысяч тысяч рублей и около 25 тысяч рублей – неоплаченные штрафы ГИБДД. У другого гражданина долг порядка 7 млн рублей: в бюджет республики, по кредитным обязательствам и услугам ЖКХ.



Деньги от реализации арестованного имущества будут направлены на погашение долга.

За начала года приставы взыскали с должников более 207 млн рублей. Из них по Петрозаводску сумма задолженности по исполнительным производствам составляет более 559 млн рублей, взыскано около 72 млн рублей.