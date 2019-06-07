Приставы Карелии арестовали у должника с Валаама автомобиль

Должника отыскали на Валааме в ходе проведения рейда, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

Должнику, проживающему на Валааме, было вручено требование о предоставлении имеющегося у него транспортного средства, находящегося в Санкт-Петербурге. 3 июня должник пригнал автомобиль по месту жительства – на него был наложен арест.

Во время рейда в Сортавале приставы проверили 15 бухгалтерий организаций на полноту удержания из зарплат должников ежемесячных платежей.

Один должник был временно ограничен в праве управления автомобилем.

В Костомукше приставы провели 154 проверки бухгалтерий. В отношении бухгалтера организации был составлен административный протокол.

В отношении 105 должников применены меры в виде временного ограничения навыезд за границу.

Пятерым должникам назначили в качестве наказания обязательные работы.