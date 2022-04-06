Приставы Карелии рассказали, как заставили алиментщика заплатить долг в 300 тысяч рублей

В Пряжинском районе местный житель выплатил долг по алиментам, чтобы не не стать фигурантом административного дела, сообщили в УФССП Карелии.

На исполнении в отделении судебных приставов по Пряжинскому району находится производство о взыскании алиментов с должника на содержание несовершеннолетнего ребёнка в размере 1/4 части дохода.

Должник был уволен с постоянного места работы и длительное время не мог официально трудоустроиться. В этой связи у неплательщика задолженность стали рассчитывать исходя из размера средней заработной платы в РФ в соответствии с требованиями законодательства.

Должник выплачивал алименты от 6000 до 12000 рублей ежемесячно, но не в той сумме, которая была установлена решением суда, поэтому объем задолженности увеличивался и на февраль текущего года составил почти 300 тысяч рублей.

Должнику были разъяснены требования законодательства и негативные последствия за неуплату алиментов, а именно, привлечение его к административной ответственности.

Неплательщик в течение недели оплатил задолженность по алиментам в полном объёме, а также исполнительский сбор и незамедлительно трудоустроился.