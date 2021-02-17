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Приставы Карелии разыскивают нарушившую закон сотрудницу Генконсульства Финляндии, которая избегает наказания

Новости. Общество
11:07, 18 Февраля 2021
фото: © e-finland.ru
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Сотрудница Генконсульства Финляндии в Петрозаводске дважды нарушила ПДД и не оплатила штрафы.

В Карелии в скандальную историю попала сотрудница финского Генконсульства. Как следует из банка данных исполнительных производств, по неизвестной причине, сотрудница Генконсульства Миа Йоханна Хяюринен отказывается выплачивать штрафы за нарушения правил дорожного движения.

Судя по информации УФССП Карелии, которая находится в открытом доступе на сайте судебных приставов, сначала работник отделения Генкосульства Финляндии в Петрозаводске была оштрафована в ноябре 2019 года за превышение скорости. Штраф в размере 500 рублей она так и не погасила. В августе 2020-го совершила аналогичное правонарушение – и вновь не заплатила штраф.

Согласно ч. 4 статьи 26 федерального закона "О порядке выезда и въезда" иностранцу, который за три года два и более раза привлекался в России к административной ответственности, может быть запрещен въезд в нашу страну.

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Комментарии

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David.
2021-02-18 12:15:13
Это конечно жуткое нарушение. Для сравнения возьмём тадепупов... А ещё недавно некто на БМВ гонял по городу и ни как не удавалось его наказать... :)
театральный критик
2021-02-18 12:23:03
David., бухкалев, возвращайся в контакт. От тебя устали.
ppppp
2021-02-18 11:49:04
Понять и простить ...
Негодяй
2021-02-18 11:42:10
Полиция Японии опубликовала статистику нарушений ПДД среди работников иностранных дипмиссий в Токио pа 2020 год.
На первом месте в антирейтинге — причем с огромным отрывом от остальных — работники посольства России, за ними числится 1101 дорожное нарушение.
Неравнодушный
2021-02-18 11:41:49
Белый обманет индейца однажды - виноват белый. Белый обманет индейца дважды - виноват индеец.
Негодяй
2021-02-18 11:37:56
Очень скромно. Выезд запретить дипработнику? А тем временем российские дипломаты стали чемпионами по числу долгов за парковку в столице Австралии городе Канберре, об этом сообщает газета The Canberra Times. По информации издания, посольство России имеет 173 неоплаченных штрафа на общую сумму $22 761.
кир
2021-02-18 11:25:50
Закрыть консульство и делов то. Нашим людям оно не нужно.
David.
2021-02-18 12:08:07
кир, в своей среде вы можете себя считать хоть эльфами, для нас вы грязные орки! Никогда ты не видел нормальной,по человеческим нормам, жизни и никогда не увидишь
кир
2021-02-18 12:36:27
давидка, рекордсмен по безделью. Моему коту очевидно, что работать никогда не будешь, если кнут по спине не образумит.
театральный критик
2021-02-18 11:18:29
Вот такой еспече. Навального требуют освободить.
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