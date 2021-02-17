Приставы Карелии разыскивают нарушившую закон сотрудницу Генконсульства Финляндии, которая избегает наказания

Сотрудница Генконсульства Финляндии в Петрозаводске дважды нарушила ПДД и не оплатила штрафы.

В Карелии в скандальную историю попала сотрудница финского Генконсульства. Как следует из банка данных исполнительных производств, по неизвестной причине, сотрудница Генконсульства Миа Йоханна Хяюринен отказывается выплачивать штрафы за нарушения правил дорожного движения.

Судя по информации УФССП Карелии, которая находится в открытом доступе на сайте судебных приставов, сначала работник отделения Генкосульства Финляндии в Петрозаводске была оштрафована в ноябре 2019 года за превышение скорости. Штраф в размере 500 рублей она так и не погасила. В августе 2020-го совершила аналогичное правонарушение – и вновь не заплатила штраф.

Согласно ч. 4 статьи 26 федерального закона "О порядке выезда и въезда" иностранцу, который за три года два и более раза привлекался в России к административной ответственности, может быть запрещен въезд в нашу страну.