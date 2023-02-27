Приставы Карелии спасли жизнь подсудимому с отеком легких

Судебные приставы оказали первую помощь и вызвали бригаду скорой подсудимому мужчине.

В мировом суде Пряжинского района судебные приставы обратили внимание на мужчину, которого привезли в зал суда в качестве обвиняемого. У него периодически начинался приступ сильного кашля.

Потом ему стало совсем плохо, мужчина потерял сознание. Судебные приставы своевременно оказали пострадавшему доврачебную помощь и вызвали скорую.



Медики госпитализировали его в больницу. Позже выяснилось, что у гражданина был отек легкого, рассказали в службе судебных приставов Карелии.