Приставы Карелии заставили эмигранта погасить долг за коммунальные услуги

В Питкяранте мужчина, вернувшийся из-за рубежа, выплатил долги по коммунальным платежам, чтобы не остаться на родине, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Питкяранте на исполнении находилось производство о выплате долга по коммунальным платежам на сумму более 46 тысяч рублей.

Судебные приставы выяснили, что должник живет за границей, поэтому выплатить долги было невозможно.

Однако по срочным делам житель Питкяранты вернулся в Россию и об этом узнал судебный пристав-исполнитель, который рассказал мужчине о задолженности. Должника также предупредили о том, что в случае невыплаты долга, мужчине будет запрещено покидать Россию.

Буквально на следующий день долг по коммунальным платежам был полностью погашен, сообщили в ведомстве.