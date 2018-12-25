Приставы помогли сиротам получить квартиры в Петрозаводске

В преддверии Нового года 6 детей-сирот в Петрозаводске получили жилье, сообщили в Управлении судебных приставов Карелии.

С целью более полного и правильного исполнения решений судов о предоставлении квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, Управлением организована работа по информированию органов прокуратуры республики и мэрии Петрозаводска, ответственных за составление проекта бюджета и его утверждение.

Перед Новым годом, в текущем месяце 6 детей-сирот из Петрозаводска будут праздновать новоселье. Из них с начала декабря 1 человек указанной категории уже подписал договор найма жилого помещения.

По информации мэрии на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрено выделение субвенции на обеспечение жильем в размере 55, 5 млн рублей.