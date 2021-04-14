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Приставы пытаются закрыть дело о сносе «Невского пассажа» с помощью суда в Москве

Новости. Общество
14:31, 15 Апреля 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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В Пресненский районный суд Москвы поступил иск о прекращении исполнительного производства в отношении незаконной торговой пристройки в столице Карелии.

Накануне Нового года у дома N30 по проспекту Александра Невского в Петрозаводске появились рабочие со строительной техникой, которые стали активно демонтировать козырек над входом в торговую пристройку, более известную как «Невский пассаж». По решению городского суда ее должны были снести еще семь лет назад, и многим в карельской столице показалось, что правосудие в отношении незаконной пристройки наконец-таки свершилось. Однако работы у «Невского пассажа» вскоре были приостановлены, а в середине апреля выяснилось, что скандальная история вокруг исполнения судебного решения вышла на новый виток.

Федеральная служба судебных приставов вновь захотела прекратить исполнительное производство в отношении незаконной торговой пристройки в Петрозаводске. Такой иск направлен в Пресненский район суд Москвы.

Читайте подробнее в статье «Тяжбы вокруг сноса «Невского пассажа» вышли на новый виток».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
drug
2021-04-15 15:44:47
Вот это законная мафия !
zanoza
2021-04-15 15:27:26
Приставам работать не хочется, судиться же проще. А что своими действиями ( в данном случае бездействием) они наносят урон всей судебной системе, это их мало волнует, такая уж эта служба, однако.
zanoza
2021-04-15 15:21:39
Вот потому службу приставов у нас и не любят! Вместо того чтобы заниматься своими непосредственными обязанностями по исполнению решений судов, они всяческими и не совсем законными путями закрывают исполнительные производства. Это не только издевательство над людьми, которые выиграли суд, но и издевательство и плевок в адрес всей судебной системы. Когда решением судов занимались сами суды, такого бардака не было! Надо всё вернуть всё как было, какая экономия получится , если упразднить это никчёмное ведомство.
театральный критик
2021-04-15 14:52:55
У трунова истерика случится. Снова закроется между дверей на входе и снова лещей получит :)
David .
2021-04-15 14:50:04
Ожидаемо. Сколько же это стоит?
ромео
2021-04-15 14:37:30
пусть еще в суд Лондона подадут
Гость
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