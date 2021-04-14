Приставы пытаются закрыть дело о сносе «Невского пассажа» с помощью суда в Москве

В Пресненский районный суд Москвы поступил иск о прекращении исполнительного производства в отношении незаконной торговой пристройки в столице Карелии.

Накануне Нового года у дома N30 по проспекту Александра Невского в Петрозаводске появились рабочие со строительной техникой, которые стали активно демонтировать козырек над входом в торговую пристройку, более известную как «Невский пассаж». По решению городского суда ее должны были снести еще семь лет назад, и многим в карельской столице показалось, что правосудие в отношении незаконной пристройки наконец-таки свершилось. Однако работы у «Невского пассажа» вскоре были приостановлены, а в середине апреля выяснилось, что скандальная история вокруг исполнения судебного решения вышла на новый виток.

Федеральная служба судебных приставов вновь захотела прекратить исполнительное производство в отношении незаконной торговой пристройки в Петрозаводске. Такой иск направлен в Пресненский район суд Москвы.

Читайте подробнее в статье «Тяжбы вокруг сноса «Невского пассажа» вышли на новый виток».