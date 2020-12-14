Приставы в Карелии выставили на продажу автомобили и сельхозтехнику должников

В декабре Управление Федеральной службы судебных приставов по Карелии распродает арестованное имущество.

Как сообщили в ведомстве, арестованное имущество распродается как по рыночной стоимости, так и по сниженной - в среднем на 15% ниже среднерыночной.

Так, в настоящее время на продажу выставлены автомобиль Toyota RAV4 2008 года выпуска за 517650 рублей, грузовой фургон Toyota Hiace 1995 года выпуска за 39950 рублей, автомобиль Ford Focus 2005 года выпуска за 106250 рублей, самосвал "КАМАЗ 55102" за 263500 рублей, а также трактора, прицепы, автоцистерны и другая техника. С полным перечнем имущества можно ознакомиться здесь.

По вопросам приобретения имущества, в том числе получения дополнительных сведений о нем, заинтересованные лица могут получить на интернет-сайте МТУ Росимущества по адресу: www.tu51.rosim.ruв разделе деятельность/реализация и распоряжение имуществом, продажа арестованного, конфискованного и иного имущества. Кроме того, информацию можно получить по телефону: (8142) 59 36 27. По вопросам приобретения имущества должников, реализацию которого осуществляет ООО "Трейд-Групп", обращайтесь по телефону: (999) 531 54 49.

Ранее приставы в Карелии продавали арестованные квартиры и земельные участки.