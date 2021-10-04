Приставы в Карелии защитили должника от коллекторов, звонивших ему по 10 раз в день

Региональное Управление службы судебных приставов оштрафовало коллекторское агентство, которое добивалось уплаты долга от жителя Карелии.

Как сообщили в пресс-службе УФССП, гражданин задолжал по кредиту более 42 тыс. рублей, и кредитная организация переуступила этот долг коллекторскому агентству — ООО «Национальная служба взыскания»

Коллекторы стали постоянно звонить должнику по телефону. За 2 месяца он получил более 40 таких звонков, иногда — более 10 раз в день.

«Обществом было допущено нарушение положений законодательства с оказанием психологического давления на должника путем осуществления частых телефонных звонков, более 10 раз в день», — пояснили в службе судебных приставов.

Коллекторскую фирму привлекли к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ст. 14.57 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей.