Приставы выставили на продажу жилье, легковушки и даже экскаватор должников

Службой судебных приставов объявлены публичные торги по продаже имущества неплательщиков.

На электронной площадке УФССП Карелии объявили открытые торги по продаже имущества должников.



На аукцион, в частности, выставлено несколько автомобилей, доли в недвижимом имуществе, автокран и экскаватор.



Дополнительную информацию о продаваемых вещах можно получить на сайте торгов.