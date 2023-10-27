Приставы выставили на продажу жилье, легковушки и даже экскаватор должников

Службой судебных приставов объявлены публичные торги по продаже имущества неплательщиков.
На электронной площадке УФССП Карелии объявили открытые торги по продаже имущества должников.
На аукцион, в частности, выставлено несколько автомобилей, доли в недвижимом имуществе, автокран и экскаватор.
Дополнительную информацию о продаваемых вещах можно получить на сайте торгов.
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