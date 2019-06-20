Приставы забрали у жителя Карелии ребенка, которого он прятал на острове

Мужчину ограничили в правах в отношении 4 детей, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

Мать ребенка утверждала, что ребенок находится в ситуации психологической опасности – ему пять лет, он должен посещать детский сад и получать необходимое развитие для своего возраста, но отец был агрессивен и решил по-другому – ребенок должен воспитываться в "спартанских" условиях и жить с ним на острове.

26 октября судебные приставы, мать ребенка и ее представитель, специалисты органов опеки и полиция отправились в Медвежьегорский район.

В доме находился старший сын должника и его брат, которого и надо было передать по решению суда. Майор полиции представились старшему ребенку, разъяснили ему цель визита и попросили его открыть дверь. 5-летнего ребенка забрали.

Отец ребенка обратился в суд с иском о признании незаконными действий судебного пристава-исполнителя по передаче несовершеннолетнего ребенка. Петрозаводский городской суд посчитал, что судебным приставом-исполнителем были допущены процессуальные нарушения, следовательно, по мнению суда, незаконным является и отобрание малолетнего ребенка.

Судебная коллегия вынесла новый вердикт, признав законными все действия судебного пристава-исполнителя.

Также было принято новое решение об ограничении мужчины в родительских правах в отношении его четырех несовершеннолетних детей, поскольку подтвердились обстоятельства, что отец подвергает опасности жизнь и здоровье своих детей, нарушает их конституционные права, в том числе право на получение образования.