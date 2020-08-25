Приток туристов в Карелию резко увеличился по сравнению с прошлым сезоном

После снятия вызванного эпидемией запрета на путешествия по России туристический поток в Карелию резко увеличился по сравнению с прошлым сезоном.

Об этом в эфире телеканала "Россия 24. Карелия" рассказал министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

"После снятия ограничений рост интереса к Карелии значительно возрос. Даже если посмотреть загрузку наших гостиниц – крупных гостиниц в Петрозаводске. Если в прошлом году за июль месяц средняя загрузка была порядка 80%, то сегодня мест свободных нет – в июле. Все номера проданы 100%", - сказал министр. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".