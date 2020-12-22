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Прививки от коронавируса сделают 642 петрозаводчанам

Новости. Общество
18:40, 23 Декабря 2020
фото: © Дмитрий Коротаев/Известия
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В Петрозаводске до конца года будут привиты 642 человека, записавшихся на иммунизацию первыми, сообщили в Минздраве Карелии.

По данным ведомства массовая вакцинация против коронавирусной инфекции началась в Петрозаводске. Уже привились более 300 человек.

В Минздраве республики напомнили, что в Карелию поступило 642 дозы вакцины "Спутник V". В приоритетном порядке вакцинируются медицинские работники, работники учреждений социальной защиты и социального обслуживания, а также работники сферы образования. До конца года будут привиты 642 человека, записавшихся на иммунизацию первыми.

В следующем году ожидаются поставки очередных партий вакцины, что позволит прививать категории населения, не относящиеся к приоритетным группам, уточнили в Минздраве.

Ранее Парфенчиков объяснил, почему вакцинацию от коронавируса первым делают врачам и учителям.

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