Прививки от коронавируса сделают 642 петрозаводчанам

В Петрозаводске до конца года будут привиты 642 человека, записавшихся на иммунизацию первыми, сообщили в Минздраве Карелии.

По данным ведомства массовая вакцинация против коронавирусной инфекции началась в Петрозаводске. Уже привились более 300 человек.

В Минздраве республики напомнили, что в Карелию поступило 642 дозы вакцины "Спутник V". В приоритетном порядке вакцинируются медицинские работники, работники учреждений социальной защиты и социального обслуживания, а также работники сферы образования. До конца года будут привиты 642 человека, записавшихся на иммунизацию первыми.

В следующем году ожидаются поставки очередных партий вакцины, что позволит прививать категории населения, не относящиеся к приоритетным группам, уточнили в Минздраве.

Ранее Парфенчиков объяснил, почему вакцинацию от коронавируса первым делают врачам и учителям.