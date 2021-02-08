Прививку от коронавируса сделали почти 11 тысяч жителей Карелии

Почти 11 тысяч жителей Карелии привились первым компонентом вакцины от COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Всего на 7 февраля 10 тыс 796 человек привиты первым компонентом "Спутника V", 973 человека – вторым компонентом. Об этом сообщает оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом.

Жители деревень и поселков делают прививки от коронавируса в том числе в ФАПах. Например, на минувшей неделе первую прививку получили 40 жителей деревни Вокнаволок. Сделать это они смогли, не выезжая в Костомукшу. Вакцинация "Спутником V" была организована специалистами межрайонной больницы № 1 в фельдшерско-акушерском пункте, расположенном в деревне. Об этом сообщает оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом.

Сообщается, что Минздрав Карелии продолжает работу по организации дополнительных прививочных пунктов на базе амбулаторий и ФАПов.

В районах организована работа 9 мобильных прививочных пунктов. Медики центральных районных больниц выезжают в том числе в отдаленные поселки. Ранее первые выезды совершили прививочные бригады Сортавальской и Олонецкой ЦРБ.

Также в республике работают 24 стационарных пункта вакцинации. На прошлой неделе открылся прививочный пункт в ПетрГУ.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил в соцсети, что привился от COVID-19.