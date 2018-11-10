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Новости. Общество
12:28, 10 Ноября 2018

Привлекут ли финских туристов в республику шунгитовые трусы?

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Эти трусы в невзрачной целлофановой упаковке встречали в Национальной библиотеке Карелии участников международного семинара "Россия и Финляндия: опыт и перспективы развития приграничного туризма".

В Петрозаводске прошел семинар, где обсудили опыт и перспективы развития приграничного туризма.

Журналист "Столицы на Онего" побывал на меропритии и поделился впечатлениями.

- Карельские чиновники в очередной раз отчитались о росте туристического потока и внебюджетных инвестиций, представители науки вспомнили о совместных проектах в области экологического туризма, а бизнесмены из Финляндии честно признались, что хотели бы зарабатывать на туристах как можно больше евро, и, пожалуй, это меньше всего вызвало сомнений у собравшихся, - отметил журналист.

В остальном можно констатировать, что серьезного обсуждения ни опыта, ни перспектив развития приграничного туризма не получилось, хотя на семинар в Петрозаводск приехали мэры и руководители администраций из финских городов Йоэнсуу, Куопио и Варкауса. И если они хотя бы приняли участие в панельной дискуссии, то чиновники из Карелии, курирующие туристическую сферу, покинули встречу почти сразу после своих пленарных докладов.

Как заметила в перерыве семинара директор карельской туристической фирмы "Острова" Светлана Туюнен, компания больше не принимает финских туристов, хотя раньше финны пользовались ее услугами. В фирму стало меньше обращаться и россиян, которые хотели бы отправиться в Финляндию. "У людей нет денег на поездки за границу", – полагает Светлана Туюнен.

Но эта причина объясняет лишь спад числа карельских туристов в Финляндии. Почему же финны не хотят больше массово ехать в соседнюю российскую республику, как это было еще в 90-е и "нулевые" годы?

Ответ читайте в статье Валерия Поташова "Карелия как сувенирный пряник".

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