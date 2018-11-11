Привлекут ли финских туристов в республику шунгитовые трусы?

Эти трусы в невзрачной целлофановой упаковке встречали в Национальной библиотеке Карелии участников международного семинара "Россия и Финляндия: опыт и перспективы развития приграничного туризма", который совпал с очередной годовщиной Октябрьской революции, но ничего революционного в развитие приграничного туризма в республике не принес.

Карельские чиновники в очередной раз отчитались о росте туристического потока и внебюджетных инвестиций, представители науки вспомнили о совместных проектах в области экологического туризма, а бизнесмены из Финляндии честно признались, что хотели бы зарабатывать на туристах как можно больше евро, и, пожалуй, это меньше всего вызвало сомнений у собравшихся.

В остальном можно констатировать, что серьезного обсуждения ни опыта, ни перспектив развития приграничного туризма не получилось, хотя на семинар в Петрозаводск приехали мэры и руководители администраций из финских городов Йоэнсуу, Куопио и Варкауса. И если они хотя бы приняли участие в панельной дискуссии, то чиновники из Карелии, курирующие туристическую сферу, покинули встречу почти сразу после своих пленарных докладов.

Продолжение читайте здесь.