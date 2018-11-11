Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
14:57, 11 Ноября 2018
фото: Столица на Онего

Привлекут ли финских туристов в республику шунгитовые трусы?

По теме

ВИДЕО: Ведущие "Ревизорро" попробовали на себе качество туристических услуг в Карелии
11.11.18 15:53
Муниципальный фильтр требует модернизации, но не отмены, считает политолог
11.11.18 14:54
Ученые нашли способ худеть без диет и упражнений
11.11.18 14:50
Все новости
Загрузка...

Эти трусы в невзрачной целлофановой упаковке встречали в Национальной библиотеке Карелии участников международного семинара "Россия и Финляндия: опыт и перспективы развития приграничного туризма", который совпал с очередной годовщиной Октябрьской революции, но ничего революционного в развитие приграничного туризма в республике не принес.

Карельские чиновники в очередной раз отчитались о росте туристического потока и внебюджетных инвестиций, представители науки вспомнили о совместных проектах в области экологического туризма, а бизнесмены из Финляндии честно признались, что хотели бы зарабатывать на туристах как можно больше евро, и, пожалуй, это меньше всего вызвало сомнений у собравшихся.

В остальном можно констатировать, что серьезного обсуждения ни опыта, ни перспектив развития приграничного туризма не получилось, хотя на семинар в Петрозаводск приехали мэры и руководители администраций из финских городов Йоэнсуу, Куопио и Варкауса. И если они хотя бы приняли участие в панельной дискуссии, то чиновники из Карелии, курирующие туристическую сферу, покинули встречу почти сразу после своих пленарных докладов.

Продолжение читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

По теме

ВИДЕО: Ведущие "Ревизорро" попробовали на себе качество туристических услуг в Карелии
11.11.18 15:53
Муниципальный фильтр требует модернизации, но не отмены, считает политолог
11.11.18 14:54
Ученые нашли способ худеть без диет и упражнений
11.11.18 14:50
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.11.2018, 16:06
ВИДЕО: Груженный камнем МАЗ въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске
04.11.2018, 20:51
Младенец погиб в ДТП в Карелии
10.11.2018, 10:20
Под Петрозаводском автомобили дважды переехали пенсионера
04.11.2018, 10:00
ВИДЕО: Появились новые кадры взрыва в поселке Карелии
08.11.2018, 15:14
Когда в Карелию придет зима, рассказали в карельском Гидрометцентре
09.11.2018, 09:03
Умерла петрозаводчанка, которую сбил груженный камнями МАЗ

Аналитика

09.11.2018 11:37
Политкухня
Сонное царство 6
"Яблоко" забыло об избирателях?
"У нас выходных не бывает" 1
08.11.2018 09:50
 Карелия как сувенирный пряник 9
07.11.2018 16:39
Китай и "новости из будущего" 5
06.11.2018 11:37
Официальная память стоит миллионы 13
02.11.2018 10:14
Вся аналитика

Чтиво

02.11.2018 12:04
Личное мнение
Жертвы неполного рабочего дня 3
Депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич рассказал, как оптимизируют сферу образования в Сегежском районе.
В 45 зрение только начинает падать 1
31.10.2018 10:31
Ни экзамена, ни прав
30.10.2018 14:22
Подарок для спасения жизни
30.10.2018 11:33
архив чтиво

Медиа

Марш в годовщину Октябрьской революции в Петрозаводске 2018
07.11.2018 18:32
все фото и видео

Опрос

Готовы ли вы сортировать мусор?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»