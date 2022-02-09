Прижмись к стене: МЧС Карелии дало рекомендации, как спастись от падающих сосулек

В ведомстве опубликовали основные рекомендации и меры предосторожности при угрозе схода снега с крыш зданий.

В МЧС рекомендуют:

— не приближаться к домам со скатными крышами, с которых возможен сход снега, не позволяйте находиться в таких местах детям;

— не оставлять автомобили вблизи сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега;

— при наличии ограждения опасного места не пытаться проходить за ограждение, а обойти опасные места другой дорогой;

— не ходить по улице в наушниках, вы не услышите шума падающего снега с крыши.

Также, по информации ведомства, важно знать: если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум — нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырёк крыши послужит укрытием.

«Будьте внимательны! После падения с края крыши снег и лёд могут сходить и с середины крыши, поэтому если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега или ледяные холмики от воды, капавшей с сосулек, то это указывает на опасность данного места». — отмечается в сообщении МЧС.

Ранее сообщалось, что опасные сосульки угрожают прохожим на центральном проспекте Петрозаводска.