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Прямые рейсы запустят из России в две из десяти крупнейших стран мира

Новости. Экономика
20:30, 23 Декабря 2024
фото: © Кадр из фильма «Терминал»

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Минтранс РФ ведет переговоры о запуске прямых рейсов в три страны на двух континентах.

Минтранс России ведет переговоры по запуску прямых авиарейсов с Бразилией, Малайзией и Пакистаном, сообщил в интервью ТАСС министр транспорта РФ Роман Старовойт.

«Рассматриваются Малайзия, Бразилия. Недавно к нам обратился Пакистан с такой просьбой. Здесь мы тоже анализируем ситуацию, постоянно ведем диалог. Конечно, мы заинтересованы в участии в этих переговорах и представителей турбизнеса», — сказал он.

Он отметил, что РФ ведет переговоры со многими зарубежными авиакомпаниями дружественных стран. «У нас постоянно меняется маршрутная сеть. Мы открыты на принципах паритета, взаимного уважения, соблюдения всех международных правил», — сказал министр.

По словам Старовойта, для запуска авиасообщения с любой страной необходимо сначала обсудить с авиакомпаниями перспективы пассажиропотока. «Наверное, для того, чтобы „раскатать“ маршрут, нужно начать с чартерных рейсов, чтобы пассажиры понимали, как работает туристическая инфраструктура, можно ли планировать поездки, как обеспечивается безопасность. Если есть пассажиропоток, есть и возможность перенаправить отдельные воздушные суда на эти направления», — добавил он.

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