Пробка образовалась на Лососинском шоссе из-за мелких аварий

В Петрозаводске на Лососинском шоссе утром произошли три аварии, образовался затор.

Как сообщает корреспондент "Столицы на Онего", две аварии с участием легковых авто произошли в районе парковки республиканской больницы. Также небольшая авария случилась в районе остановки "Республиканская больница".

Проезд на Древлянку и в сторону Гоголевского моста затруднен.