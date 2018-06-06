Пробы воды и почвы в местах отдыха в Петрозаводске не соответствуют нормам

Роспотребнадзор оценил качество воды и почвы на соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам.

Как сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора, оценка качества воды и почвы на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов осуществляется по показателям: вода - санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим; почва - микробиологическим, паразитологическим и энтомологическим.

Пробы воды и почвы в мае 2018 года были отобраны из шести мест отдыха жителей Петрозаводска у воды - из Онежского озера (ул. Московская, м. Пески, м. Сайнаволок), реки Лососинки (наб. Гюллинга), озера Лососинного (м. Лососинное), Каменного карьера.

По результатам проведенного мониторинга установлено, что из 13 проб воды и почвы не соответствуют требованиям гигиенических нормативов по санитарно-химическим (железо, цинк, медь) пять проб во всех вышеуказанных местах отдыха, за исключением Каменного карьера и одной пробы по микробиологическим показателям (место отдыха у воды ул. Московская).

Рекреационные зоны (пляжи) определяются и утверждаются администрациями органов местного самоуправления. В 2018 году, как и в предыдущие годы, пляжи на территории Республики Карелия утверждены не были.

Использование водного объекта допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта. Заключение выдается на сезон текущего года. До настоящего времени санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водных объектов, используемых для рекреационных целей (пляжи), санитарным правилам Управлением Роспотребнадзора по Республике Карелия не выдавались.