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Проданный за 1 рубль памятник архитектуры в Петрозаводске власти пытаются изъять у собственника

Новости. Общество
09:19, 24 Марта 2022
фото: © Администрация Петрозаводска | © © Salivanchuk SemenShutterstock/FOTODOM

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Администрация Петрозаводска направила в Арбитражный суд Карелии иск о расторжении договора о продаже памятника архитектуры в историческом квартале города.

Об этом сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский.

По его словам, в 2018 году Дом Богданова на Неглинской набережной выкупила компания «Строительный трест № 4» за 1 рубль. По условиям договора она должна была за свой счет привести здание в порядок — отремонтировать полы, перекрытия, крыльца, фасады, фундамент под сенями, а также благоустроить прилегающую территорию.

«Фирма за четыре года ничего из этого не сделала. Общественность и специалисты начали беспокоиться. И это понятно, ведь сам дом, возведенный в 1914 году, — образец застройки рабочих районов Петрозаводска конца XIX — начала XX веков, сочетающей признаки крестьянского и городского жилища. Это памятник истории и культуры», — написал мэр на своей странице Вконтакте.

Администрация города хочет через суд вернуть памятник в муниципальную собственность. Первые слушания состоятся 19 апреля.

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