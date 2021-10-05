Продавец магазина в Петрозаводске украл выручку и оставил записку с извинениями

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о краже денег из сейфа магазина — в этом обвиняется продавец.

О деталях расследования сообщил «Столице на Онего» старший помощник прокурора карельской столицы Олег Беляев.

«В мае этого года из сейфа промтоварного магазина в центре Петрозаводска были похищены 290 тысяч рублей. Вместо денег в сейфе лежала записка со словами: „Извините, я так больше не буду“», — рассказал Беляев.

Под подозрение попал 27-летний продавец — родственник совладельца магазина. Выяснилось, что он страдает игроманией, поэтому ему понадобились деньги.

«По интернету он проиграл 230 тысяч рублей и воспользовавшись тем, что к деньгам в сейфе имели доступ все продавцы, похитил лежавшие в нем 290 тысяч», — рассказал помощник прокурора.

Обвиняемый признал вину. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.