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Новости. Криминал
12:43, 05 Сентября 2019
фото: © EPA/JUSTIN LANE

Продавец обманом забрал деньги у 83-летней петрозаводчанки, не желавшей покупать у него электроприборы

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Молодой человек, продававший электроприборы, обманул одинокую старушку, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции Петрозаводска обратилась пожилая женщина. С ее банковской карты были похищены деньги.

Оперативники установили, что днем к 83-летней пенсионерке пришел молодой человек. Он попытался убедить женщину в необходимости приобрести у него бритвенный прибор и электромассажер. Женщина не поддалась на уговоры и отказалась совершать покупку.

Тогда, по версии полицейских, молодой человек попросил мобильный телефон для личного звонка. Пенсионерка, не подозревая ничего плохого, одолжила свой гаджет и таким образом лишилась денег. Впоследствии 23-летний житель Петрозаводска признался полицейским, выяснив, что ничего продать неуступчивому клиенту не может, решил заработать криминальным образом. Воспользовавшись услугой дистанционного управления финансами, перевел 7 тысяч рублей на свой счет. Ущерб он обязался возместить.

Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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кир
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Какое-такое возмещение? Только казнить.
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