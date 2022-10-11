Продавцы узнали похитителя спиртного из Петрозаводска и помогли росгвардейцам

Любитель спиртного в Петрозаводске был пойман благодаря наводке, сообщили в Росгвардии Карелии.

Поздним вечером 1 ноября группа задержания Росгвардии в Петрозаводске выехала в магазин на Голиковке. Там сработала тревожно-вызывная сигнализация. Выяснилось, что один из посетителей схватил алкоголь с прилавка и скрылся, проигнорировав требования вернуться и оплатить товар.

Росгвардейцам помогла старший продавец — она узнала похитителя и поняла, где он живет. Получив ориентировку, бойцы вскоре задержали нарушителя по указанному адресу. Петрозаводчанин признался в содеянном, тем более, что украденный алкоголь был у него.

Мужчину задержали, а затем доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.