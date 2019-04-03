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Новости. Экономика
10:53, 03 Апреля 2019

Продажа компьютера – что следует знать и как его продать?

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Компьютерная техника, а вернее ее производство построено по принципу постоянного совершенствования комплектующих.

Именно по этой причине ноутбуки и компьютеры устаревают слишком быстро. Из-за постоянного выхода новых материнских плат, накопителей перестают удовлетворять требования пользователей. Со временем, учащаются поломки, которые ведут за собой немалые расходы. По этой причине многие, попользовавшись ноутбуком или же компьютером, всего лишь несколько лет старается продать его и приобрести уже новую модель. Именно здесь возможно воспользоваться весьма актуальной услугой, которую возможно осуществить по нормальным, адекватным и весьма приемлемым расценкам. Для современных потребителей цена в нынешнее время имеет значение, как ни крути.

Что же важно знать?

Но для того чтобы продать старый компьютер необходимо знать некоторые важные моменты. Если техника не такая еще и старая, то можно попробовать продать ее через какую-то контору. Их сегодня есть немалое количество, так что можно что-то выбрать. Но прежде чем обратиться в какую-то из них, стоит узнать о ней отзывы у знакомых и друзей. Обращаясь в небольшие фирмы, стоит учесть некоторые недостатки:

  • нужно самостоятельно договариваться о продаже;
  • техника выставляется на продажу в фирме;
  • слишком стары ПК могут не взять на продажу;
  • невысокая цена реализации и тому подобное.

Приняв решение о продаже компьютера, или же ноутбука стоит хорошо подумать над тем, где это будет выгоднее сделать. Конечно же, что стоит взвесить все плюсы и минусы такой продажи, хорошенько подумать над тем, стоит ли вообще продавать компьютер и возможно ли за цену продажи реально приобрести что-то новое и выгодное.

Выставление на продажу

Составляя объявление о продаже ПК важно это сделать правильно, это ускорит процесс продажи. В объявлении обязательно должна быть фотография компьютера и основная информация. Нужно указать диагональ монитора, продавать ПК вместе с клавиатурой, мышкой и колонками, предоставить информацию о содержимом системного блока. Для связи необходимо указать свой номер телефона или электронную почту.

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