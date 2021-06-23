Продажи роскошных машин в России бьют рекорды

Продажи машин класса люкс в России в мае выросли на 70 процентов по сравнению с тем же периодом в прошлом году, всего жители страны купили 97 роскошных автомобилей.

Тенденция к повышению спроса сохраняется второй месяц подряд — в апреле рост достигал 86 процентов, свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат». Об этом рассказала Лента.ру.

Такие рекорды специалисты объяснили эффектом низкой базы. Это связано с тем, что в 2020 году многие салоны были закрыты из-за пандемии. В мае этого года в лидерах продаж оказались автомобили Bentley (39 машин), Rolls-Royce (29 машин) и Ferrari (11 машин). Также россияне покупали новые Lamborghini, Mercedes-Benz Maybach S-Class, Aston Martin, Maserati и Aurus. В июне Aurus сможет потеснить конкурентов после начала серийного выпуска модели Senat, считают аналитики.

Помимо роскошных авто, россияне в 2021 году продемонстрировали интерес и к электромобилям, скупив 650 таких машин в период с января по май. Это в семь раз больше, чем за аналогичный период 2020 года.