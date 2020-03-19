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Продажу билетов на самолеты из Петрозаводска в Симферополь и Сочи откроют в апреле

Новости. Общество
11:43, 20 Марта 2020
фото: © Столица на Онего
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Авиакомпания "Северсталь" планируют возобновить южные авиарейсы из столицы Карелии нынешнем летом.

Авиакомпанией подана в "Росавиацию" заявка о включении рейсов "Петрозаводск – Симферополь – Петрозаводск", "Петрозаводск – Сочи – Петрозаводск" и "Петрозаводск – Анапа – Петрозаводск" в перечень субсидируемых. Проведение отбора юридических лиц, имеющих право на предоставление бюджетной субсидии на компенсацию части затрат для осуществления пассажирских перевозок воздушным транспортом в южных направлениях, планируется не ранее 15 апреля, сообщает Минтранс Карелии.

"По результатам отборов будет заключено соответствующее соглашение, что позволит авиакомпании открыть продажу билетов, о чем также будет сообщено на официальном сайте Минтранса республики и на портале Правительства Карелии", - уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, как повлияет коронавирус на открытие авиарейсов из Петрозаводска в Хельсинки.

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