Продлен упрощенный порядок оформления пенсий и соцвыплат

Пенсионный фонд России продлил на август упрощенный порядок оформления пенсий и социальных выплат, введенный в связи с пандемией.

Пенсионный фонд России продлил ряд мер, введенных с апреля из-за сложной эпидемиологической обстановки, чтобы в упрощенном режиме назначать пенсии и принимать решения по их выплате, пишет издание "РИА Новости".



"До конца августа ПФР продолжит дистанционно назначать отдельные виды пенсий и пособий, оказывать содействие гражданам в запросе необходимых сведений, проактивно продлевать и пересчитывать ранее назначенные выплаты", –говорится в сообщении.



Речь идет о назначении пенсий, повышении выплат пенсионерам, достигшим 80 лет, назначении и продление пенсии инвалидам и ряде других, указали в ПФР.