Продлены ограничения полетов самолетов в аэропорты на юге России

Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России до 25 мая текущего года.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 25 мая 2022 года 03.45 по московскому времени», — говорится в публикации на сайте ведомства, которое цитирует «Газета. ru».

Так, остаются закрытыми аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

В последний раз режим ограничения полетов продлевался до 19 мая.

Россия закрыла часть аэропортов с 24 февраля на фоне проведения военной операции на Украине. Первоначально ограничение на осуществление полетов власти вводили до 2 марта.