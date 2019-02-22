Продолжается прием заявок для участия во всероссийской олимпиаде школьников

В Карелии отборочный этап олимпиады состоится 2-3 марта на базе ПетрГУ. Заявки на участие принимаются до 26 февраля.

Олимпиада будет организована в два этапа по двум потокам – для учащихся 9 и 10 классов. В Карелии старшеклассники, желающие проверить свои знания во Всероссийской олимпиаде "Россети", должны до 26 февраля включительно направить заявку на участие и согласие на обработку персональных данных на электронные адреса: suvorova@karelenergo.ru; taracheva@karelenergo.ru.

Отборочный очный этап 2 и 3 марта проверит знания школьников в рамках программ среднего общего образования: по математике, информатике и физике. Победители и призеры первого этапа соревнований ПАО "Россети" также получат право участия в финальном этапе другой Олимпиады – "Надежда энергетики".

Награждение победителей и призеров первого этапа пройдет 6 апреля в Санкт-Петербурге. Тогда же старшеклассники получат задания второго этапа Олимпиады, которые проверят их творческие способности и умение применять имеющиеся знания по предметам "физика", "математика", "информатика". Навыки понадобятся школьникам для решения прикладных задач в области электроэнергетики.

Лидеры Олимпиады войдут во внешний кадровый резерв дочерних компаний "Россетей". Кроме того, вместе с призерами и победителями соревнований старшеклассники, показавшие наилучшие результаты, будут приглашены принять участие в энергетической проектной смене на побережье Черного моря.

Информация о том, как подать заявку, контактные данные координаторов в регионах и другие сведения доступны на официальном сайте ПАО "МРСК Северо-Запада" в разделе "Олимпиада "Россети": mrsksevzap.ru/OlympicsRosseti.

Всероссийская олимпиада школьников ПАО "Россети" проводится во второй раз. Главной целью мероприятия стал поиск увлеченных энергетикой молодых людей, которым в будущем предстоит развивать электросетевой комплекс и осваивать новые профессии, появляющиеся по мере внедрения цифровых технологий.

В 2018 году на отборочном туре лучшие результаты показали четверо учащихся петрозаводских школ: девятиклассники Илья Штуба (гимназия №17) и Антон Белый (университетский лицей) и десятиклассники Александр Алексеев (школа №27) и Родион Коновалов (лицей №1). Самый высокий результат – у Ильи Штуба, который по количеству полученных баллов обогнал сверстников не только в Карелии, но и среди других регионов присутствия МРСК Северо-Запада. Александр Алексеев по результатам второго этапа вошел в число победителей среди учащихся 10-х классов.

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