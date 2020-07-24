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Продолжение банкета закончилось для жителя Петрозаводска уголовным делом

Новости. Криминал
10:37, 25 Июля 2020
фото: © Виталий Тимкив/ТАСС
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Мужчина совершил обокрал сожительницу и соседку, чтобы продолжить праздник, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратились сразу две жительницы общежития в микрорайоне Зарека. Их обокрали.

Сотрудниками уголовного розыска был установлен 41-летний подозреваемый – сожитель одной из заявительниц. Он рассказал, что распивал спиртное вместе со своей подругой и соседкой. Он планировал продолжить праздник уже в одиночестве, а средств не было. Поэтому похитил телефоны у обеих женщин, а также 5 тысяч рублей у своей сожительницы. Мобильники сбыл, выручив не более тысячу рублей. Все средства потратил на алкоголь.

По факту краж возбуждены уголовные дела.

Ранее в Петрозаводске мужчина не смог устоять перед соблазном, оказавшись один на один в комнате с деньгами.

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