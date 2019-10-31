Продолжение праздника закончилось для жительницы Петрозаводска уголовным делом

Женщина украла банковскую карту у хозяина застолья, который уснул, и пошла по магазинам.

В дежурную часть Отдела полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску обратился 39-летний житель микрорайона Сулажгора. Он с гостями распивал спиртное дома и после лег спать. Проснувшись, мужчина обнаружил, что его банковская карта отсутствует, а в телефоне смс-сообщения о списании денежных средств, рассказали в МВД Карелии.

Местный участковый выяснил, в каких торговых точках происходило списание денежных средств. В результате он установил личность 33-летней подозреваемой. Женщина рассказала, что похитила банковскую карту, когда хозяин квартиры уснул. Ей хотелось продолжить праздник, и она пошла по магазинам в районе Первомайского проспекта, скупая алкоголь и продукты. Так с карты исчезли чуть больше 3700 рублей.

По факту мошенничества с использованием электронных средств платежа возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Карелии.