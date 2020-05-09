Продукты и товары в магазинах Карелии можно будет купить только в маске с 10 мая

Глава Карелии подписал распоряжение по изменению действующих на территории региона ограничительных мер.

"Одним из важных нововведений является обязательное ношение маски в общественных местах с 10 мая. Продажа товаров и предоставление услуг будет осуществляться только при использовании гражданами средств индивидуальной защиты", - сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

При этом сохраняются ограничения для граждан по выходу из дома. По-прежнему выходить можно только в ряде случаев: для получения медицинской помощи, совершения необходимых покупок, ухода за пожилыми родственниками, к месту работы, которая не приостановлена в соответствии с настоящим распоряжением, а также в других случаях, установленных в документе.

Напомним, с 12 на всей территории Карелии разрешаются прогулки возле дома, в парках и скверах.