Продукты из Карелии начали продавать в фирменном магазине в Санкт-Петербурге

Товаропроизводители из Карелии получили возможность продавать свои продукты питания в специальном магазине в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства Карелии.

Магазин «Форель Федоренко» открыл известный в Карелии форелевод Николай Федоренко.

На полках представлен не только весь ассортимент его рыбной продукции, но и товары других карельских производителей.

На открытие магазина пригласили известного актера Виктора Бычкова и министра сельского хозяйства Карелии Владимира Лабинова.

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