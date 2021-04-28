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Продукты из Карелии начали продавать в фирменном магазине в Санкт-Петербурге

Новости. Общество
15:51, 29 Апреля 2021
фото: Минсельхоз РК
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Товаропроизводители из Карелии получили возможность продавать свои продукты питания в специальном магазине в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства Карелии.

Магазин «Форель Федоренко» открыл известный в Карелии форелевод Николай Федоренко.

На полках представлен не только весь ассортимент его рыбной продукции, но и товары других карельских производителей.

На открытие магазина пригласили известного актера Виктора Бычкова и министра сельского хозяйства Карелии Владимира Лабинова.

Что можно там купить, читайте в интернет-газете «Вести Карелии»

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Комментарии

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mobikk
2021-04-29 16:54:21
адрес чтоли написали БЫ...а то в Питере попробуй - найди...чай не наша деревня
sergeym
2021-04-29 16:43:42
Кто на фото министр?
театральный критик
2021-04-29 16:11:08
По фото соответствует
Гость
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