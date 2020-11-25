Проект бюджета Карелии на 2021 год обеспечивает выполнение всех социально значимых обязательств

Депутаты Законодательного собрания Республики Карелия на заседании 26 ноября приняли в первом чтении проект регионального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Согласно документу, в 2021 году доходная часть бюджета прогнозируется в объеме 45,6 млрд рублей, расходная часть– 50,3 млрд рублей, дефицит – 4,7 млрд рублей. Его основные параметры будут откорректированы ко второму чтению с учетом ожидаемого предоставления республике дополнительных федеральных средств – порядка 4,7 млрд рублей.

"Проект главного финансового документа Карелии на следующий год формируется в непростых экономических условиях на фоне пандемии. Бюджет напряженный, но самое важное, в приоритете – поддержка жителей Карелии. Бюджет обеспечивает выполнение всех социально значимых обязательств, в частности, выплату заработной платы, помощь многодетным семьям. На социальную сферу предусматривается 33 млрд рублей или 65% всех расходов", – отметил спикер парламента Элиссан Шандалович.

"Безусловно, в течение года мы будем много раз править бюджет. Сейчас мы прекрасно оцениваем вызовы, которые возникли в экономике не только республики, но и страны, и всего мирового сообщества. В хорошем смысле мы должны настраивать бюджет таким образом, чтобы соответствовать этим вызовам. Уже ко второму чтению будем с вами вносить поправки, и они будут менять эту картину в более оптимистический настрой", – отметил спикер Заксобрания.

На реализацию национальных проектов планируется направить 7,4 млрд рублей. Объем дорожного фонда республики оценивается в 6,7 млрд рублей. Расходы на образование в 2021 году предусмотрены в размере 11,6 млрд рублей, на здравоохранение – 8,4 млрд рублей. Дотация органам местного самоуправления на выравнивание муниципальных бюджетов сохранена на уровне 2020 года и запланирована в размере 1 млрд рублей.

По словам парламентария, правительство республики и глава Карелии ведут постоянную работу по наполнению регионального бюджета на 2021 год. Во время обсуждения проекта бюджета в Законодательном собрании получено сообщение от главы Карелии Артура Парфенчикова о том, что по результатам совещания с Министром строительства России Карелия получит дополнительно 241 млн рублей на проект "Жилье". Это один из примеров, что делается и как нужно работать.

Ко второму чтению проекта бюджета, которое запланировано на 10 декабря, депутаты Законодательного собрания подготовят к документу свои поправки.