Проект бюджета Карелии на 2022-2024 годы внесен в Законодательное собрание республики

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес в Законодательное собрание проект закона «О бюджете Республики Карелия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Документ сегодня, 1 ноября, спикеру парламента Элиссану Шандаловичу представила министр финансов республики Елена Антошина.

«Внесение бюджета – одно из важнейших событий для Законодательного собрания и, уверен, для правительства Карелии. Учитывая то, что к работе над бюджетом приступает новый, VII созыв парламента, на депутатах лежит особая ответственность при принятии главного финансового документа республики», - отметил Элиссан Шандалович.

В следующем году доходы бюджета запланированы в размере 68 млрд 633 млн рублей, расходы – 67 млрд 571 млн рублей, профицит – 1 млрд 62 млн рублей. Общий объем поступлений из федерального бюджета в законопроекте определен в сумме 26,6 млрд рублей. По словам Елены Антошиной, после рассмотрения проекта федерального бюджета во втором чтении и определения окончательных размеров дотаций, субсидий и субвенций Карелия получит дополнительную финансовую помощь.

Как было отмечено, до 42 млрд рублей, или на 16%, прогнозируется рост собственных налоговых и неналоговых доходов. Основными бюджетообразующими источниками являются налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц и акцизы. На реализацию национальных проектов планируется направить 13,4 млрд рублей, из них 8 млрд рублей – средства федерального бюджета. Объем Дорожного фонда республики предусмотрен в объеме 7,6 млрд рублей.

Поддержка местных бюджетов в 2022 году составит 1,3 млрд рублей, из них 1 млрд рублей – дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, 300 млн рублей – дотация на сбалансированность.

По словам председателя парламента Карелии Элиссана Шандаловича, на 16 ноября назначены публичные слушания по проекту бюджета. 18 ноября парламентарии рассмотрят документ в первом чтении. Далее, ко второму чтению, начнется работа над поправками. В декабре состоится третье, окончательное, чтение.

«Результатом совместной работы депутатов Законодательного собрания Карелии и правительства республики должен стать качественный, сбалансированный бюджет, который отвечает запросам общества, способствует дальнейшему развитию республики и помогает реализовывать серьезные инвестиционные проекты», - подчеркнул Элиссан Шандалович.