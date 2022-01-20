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Проект благоустройства набережной в городе Карелии перетекает в разряд мифов

Новости. Общество
09:37, 21 Января 2022

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Жители Кондопоги вот уже несколько лет слышат и читают о том, какой станет Онежская набережная в будущем, однако реальных подвижек почему-то не происходит.

Несколько лет назад жители Кондопоги смогли добиться того, чтобы на Онежской набережной не построили «Музей скорби» – бутафорский концлагерь, однако дальше этой победы дело не пошло: набережная, которую многие заслуженно считают одним из самых красивых мест города, так и осталась неблагоустроенной. И это несмотря на то, что несколько проектов благоустройства успели разработать, а  в 2019 даже вырубили деревья и кустарник в прибрежной зоне.  К сожалению, дальнейшее преображение так и не состоялось: ни в рамках коммерческого проекта «с размахом», ни в рамках федерального проекта.

Так, сначала остался на бумаге инвестиционный проект масштабного благоустройства «Национальная деревня», продвигаемый директором ООО «Карелия-тур». Хотя планировалось многое: подворья, сауны, четырехзвездочный отель.

Вялотекущее развитие бизнес-проекта подтвердил очередной совет неправительственных организаций, состоявшийся в конце апреля 2021 года, где обсуждалось будущее преображение набережной в рамках проекта «Национальная деревня». Итоги заседания емко подвел председатель городского совета Олег Зайцев: «Как я понимаю, что как не было у нас комфортной набережной, так никогда ее и не будет...»

Между тем еще одна более реальная попытка благоустроить набережную была предпринята в 2019 году, когда Кондопожское городское поселение отправило заявку на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «малые города». На набережной собирались обустроить пешеходную дорожку и зеленую зону, сделать ограждение. Был подготовлен эскизный проект, рассчитана укрупненная смета. Тем не менее, проект в число победителей конкурса не вошел, так что чуда не произошло и на этот раз.

Одним из камней преткновения стало то, что проект не согласовали энергетики – по части территории набережной проходит высоковольтная ЛЭП (перекладывать «высоковольтку» под озером или под землей – кабелем – слишком дорого). К согласованию проекта подключился даже глава Карелии. Однако даже запрос от имени первого лица республики не принес желанного результата. По этой же причине первый проект благоустройства набережной «зарубили» еще в 50-х годах 20 века.

Вот и в настоящее время проект преображения набережной «завис». Она так и осталась суровым и неблагоустроенным уголком, которая может порадовать туристов разве что природой. 

Из-за бесконечных проволочек жители Кондопоги в сказочное преображение набережной уже давно не верят. Хотя даже по предварительным расчетам планируемое благоустройство набережной должно окупиться и сделать город более привлекательным для туристов. Только благодаря вмешательству властей, в том числе и правительства Карелии, проект сможет сдвинуться с мертвой точки. Кондопожане уверены, что давно пора переходить от слов к делу.

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