Проект медиапособия по карельским танцам получил Диплом 1 степени на Всероссийском смотре

В Минкультуры Карелии рассказали о награде, полученной проектом медиапособия по карельским танцам.

Проект медиапособия по традиционным карельским танцам 20-30 годов «Hienoja tansseja» получил Диплом I степени XIV Всероссийского смотра информационной деятельности домов (центров) народного творчества регионов Российской Федерации. Об этом рассказали в Министерстве культуры Карелии. В нынешнем году такой смотр был посвящен Году культурного наследия народов России.

На мероприятии, проводящемся раз в два года, выявляют лучшие информационные проекты в сфере народного творчества по разным номинациям.

Руководил созданием проекта по традиционным карельским танцам 20-30 годов «Hienoja tansseja» Андрей Анисимов, а сам проект был создан Союзом карельского народа в партнерстве с Центром народного творчества и культурных инициатив Республики Карелия при финансовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.