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Проект по благоустройству территории около школы реализован в поселке Куркиеки

Новости. Общество
12:25, 09 Сентября 2021
фото: Управление пресс-службы главы Республики Карелия

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Помощь в решении глобальных для учреждения образования и всего поселка вопросов оказывает предприятие «Кала – Ранта».

В рамках соглашения о сотрудничестве между администрацией Лахденпохского района, АО Кала-Ранта и благотворительным фондом социальных инициатив «Куркиеки» в местной школе удалось решить ряд проблем. Например, впервые в ее истории появилась современная канализация — были проведены строительные работы по созданию очистных сооружений. Кроме того, благодаря предприятию благоустроены школьная и пришкольная территории, установлено ограждение, обустроена стоянка для школьного автотранспорта. Из 142 учеников в школу привозят 42 ребенка из 6 населенных пунктов. Об этом информирует управление пресс-службы главы Республики Карелия.

Также при участии компании около школы будет обустроена Аллея героев. Есть планы ремонта кровли учреждения. В следующем году предприятие предполагает установить универсальную детскую площадку для игровых видов спорта.

«Рыбоводное хозяйство „Кала-Ранта“ занимает социально-ответственную позицию. Маленький поселок получил на благоустройство 15 млн рублей. Такие примеры взаимодействия поселения и предприятия должны ложиться в основу нашей экономической политики», — подчеркнул глава Карелии Артур Парфенчиков, оценив ход реализации проекта.

АО «Кала –Ранта» — одно из крупнейших рыбоводных хозяйств Карелии. В 2020 году компанией выращено 4,9 тыс. тонн товарной рыбы (140% к 2019 году), по итогам 1 полугодия 2021 года — 3,7 тыс. тонн. С 13 сентября планируется перерабатывать 100 тонн рыбы в неделю. В этом году предприятие модернизировало производство, вложив 35 миллионов рублей в решение вопросов экологии: в «Кала Ранта» появились новые очистные сооружения, позволяющие максимально снизить вред от производственных отходов.

Еще один пример социальной ответственности бизнеса  -  рыбоводное хозяйство района «Карельская форель» отсыпало в пос. Лумиваара местную дорогу. В настоящее время на предприятии реализуется проект по производству рыбной продукции глубокой степени переработки (рыба копченая, филе). Общий объем инвестиций с затратами на строительство первой очереди составит 150 млн рублей.

Всего в Лахденпохском районе в рыбоводной отрасли занято более 500 человек.

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