Проект покорения нехоженых троп стартует в Карелии

Велодвижение Карелии совместно с Trail Followers запустили проект "Живые тропы Карелии".
В рамках проекта жители республики смогут провести лето, путешествуя по уникальным местам республики бесплатно.
В рамках проекта предполагаются 2 формата участия: организованные и самостоятельные походы. Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Подробности - в тексте "Вестей Карелии".
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