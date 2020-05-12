890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Следком Карелии возбудил уголовное дело по статье "Убийство" после пропажи подростка 1
12.05.2020 16:31
В Карелии ужесточат проверки магазинов во время "масочного" режима 5
12.05.2020 19:31
Избитый "приятелями" мужчина устроил танцы посреди проезжей части в Петрозаводске (ВИДЕО) 4
12.05.2020 13:30
В Карелии хотят открыть дежурные группы в детсадах
12.05.2020 19:41

Проект покорения нехоженых троп стартует в Карелии

Новости. Общество
09:17, 13 Мая 2020
фото: Сергей Сыродоев
Загрузка...

Велодвижение Карелии совместно с Trail Followers запустили проект "Живые тропы Карелии".

В рамках проекта жители республики смогут провести лето, путешествуя по уникальным местам республики бесплатно.

В рамках проекта предполагаются 2 формата участия: организованные и самостоятельные походы. Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Подробности - в тексте "Вестей Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-05-13 10:11:32
Грантососы. Лишь бы не работать.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.05.2020, 16:26
Глава Карелии назвал возможные сроки открытия ресторанов и кафе
09.05.2020, 15:07
Особый режим въезда-выезда граждан могут ввести в Петрозаводске из-за Covid-19
08.05.2020, 12:43
По следам педофила
06.05.2020, 09:14
Семь новых случаев коронавируса выявлено в Карелии
10.05.2020, 12:57
Первые изменения ограничительных мер в Карелии начали действовать сегодня
09.05.2020, 15:50
В Петрозаводске пришлось вызывать полицию, чтобы медики сделали тест на Covid-19

Аналитика

12.05.2020 14:55
Капитал
Интенсификация лесного хозяйства в Карелии увязла в бумагах
Минприроды России утвердило для республики "неработоспособные" нормативы рубок ухода за лесом.
Медики в Карелии получат выплаты за оказание помощи пациентам с COVID-19 1
12.05.2020 10:43
По следам педофила 6
08.05.2020 12:43
Нездоровое питание
07.05.2020 13:36
Жители Карелии оспорят введенный режим самоизоляции в суде 18
06.05.2020 15:52
Вся аналитика

Чтиво

08.05.2020 16:08
Без политики
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Юрий Лупандин. Когда уходят легенды 2
08.05.2020 14:40
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям 7
30.04.2020 13:36
архив чтиво

Медиа

День Победы в Петрозаводске, 9 мая 2020 год
10.05.2020 22:27
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»